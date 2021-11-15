Блок питания ASUS Intros ROG Thor 1000W Platinum II с низким уровнем шума

Компания ASUS представила серию блоков питания ROG Thor второго поколения - ROG Thor 1000 W Platinum II. Основное внимание в дизайне уделяется разъемам нового поколения с низким уровнем шума. ASUS применила более тяжелые радиаторы поверх различных горячих компонентов блока питания, которые имеют вдвое больший «объем» площадь поверхности для отвода тепла, а также размер радиатора.

Они работают в паре с 135-миллиметровым вентилятором ASUS Axial-Tech, который направляет весь воздушный поток в осевом направлении. Блок питания может выдерживать безвентиляторное охлаждение при нагрузке до 500 Вт и скорости вращения вентилятора 12-15% при нагрузке до 700 Вт, при этом мощность вентилятора только начинает увеличиваться, превышая 700 Вт. Это дает блоку питания сертификат уровня шума Cybenetics Lambda A ++. Эффективность переключения составляет 80 Plus Platinum.

Под крышкой ASUS ROG Thor 1000 W Platinum II используется конструкция с одной шиной +12 В с наиболее распространенной электрической защитой от перенапряжения, перегрузки, перегрева и короткого замыкания. Полностью модульный блок питания поставляется с разъемами, включая 24-контактный ATX, два 4 + 4-контактных EPS, один 12-контактный Molex microFit 3.0 мощностью до 450 Вт, шесть 6 + 2-контактных разъемов питания PCIe, двенадцать разъемов питания SATA, три Molex и Berg.

Блок питания оснащен монохромным светодиодным дисплеем, отображающим нагрузку, напряжение и температуру в реальном времени. Есть много адресуемой светодиодной подсветки RGB, которой можно управлять через стандартное 3-контактное соединение ARGB. Компания предоставляет 10-летнюю гарантию.

Комментарии и отзывы ASUS Intros ROG Thor 1000W Platinum II
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