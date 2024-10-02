Модульный блок питания PCIe 5.0. Обзор и тесты Formula VL-1200G5 MOD

Внутри блок питания зафиксирован в пенной подложке. Комплект включает силовой кабель, набор питающих кабелей с разными коннекторами, пластиковые стяжки и винты.
На боковой стороне логотип бренда и название серии. С противоположной стороны таблица с нагрузочными характеристиками. Линия 12В – 100А и 1200W, 3 и 5.5В – 20 и 20А, общие 140 Вт.
Это полностью модульный блок питания. Набор разъемов здесь группируется и для удобства подписан. 12VHPWR идет отдельным, как и кабель в комплекте. Общий же набор достаточен и для сборки высокопроизводительной системы с несколькими видеокартами.
В комплекте идут кабели с плоской оплеткой. Сечение 18 AWG и 24 AWG для 600 Вт кабеля PCIe 5.0. Общий набор коннекторов у Formula VL-1200G5 MOD следующий: один 24 пин ATX, четыре PCIe 6+2 пин, один 12VHPWR, два отдельных кабеля с 4+4 пин CPU, пять SATA, четыре MOLEX.
Задняя панель с гнездом под силовой кабель. Тумблер питания и островок с логотипом бренда.
Несколько металлических радиаторов с оребрением. На одном из них диодные сборки выпрямителя. Транзисторы и крупный дроссель в термоусадке. Полумостовый преобразователь с четырьмя ключами 600 В 18 А.
Пара высоковольтных Nichicon 560 мКф 400В. Ключи синхронного выпрямителя на радиаторах. Отдельная плата, размещенная вертикально, с DC-DC преобразователем. На плате с выходными гнездами твердотельные конденсаторы. Общее качество пайки и используемых компонентов высокое.
Активное охлаждение обеспечивает 140 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения.
Нагрузочный стенд, использумый для детального изучения блоков питания, продемонстрировал следующие результаты.
|Данные
|150W
|89
|250W
|91
|350W
|91
|450W
|92
|500W
|92
|650W
|91
|850W
|91
|100W
|90
|1200W
|90
|150W
|600W
|1200W
|12
|12,19
|12,15
|12,1
|5
|5.09
|5.04
|4.98
|3,3
|3.38
|3.33
|3.28
|Данные
|150W
|29
|600W
|32
|1200W
|39