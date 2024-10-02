Модульный блок питания PCIe 5.0. Обзор и тесты Formula VL-1200G5 MOD

Протестированный Formula VL-1200G5 MOD относится к высокоэффективной серии с сертификатом 80 Plus Gold и предлагает высокую мощность. Это полностью модульные блоки питания с ATX 3.1 и PCIe 5.0. Мы уже ранее знакомились с этой серией на примере модели с меньшей мощностью и она показала хорошие результаты в ходе нагрузочных тестов.

Комплектация

Коробка из плотного картона черного цвета с аккуратным исполнением. На лицевой стороне название модели и сертификат 80 Plus Gold. На обратной стороне списком ключевые особенности.

Внешний вид

Внутри блок питания зафиксирован в пенной подложке. Комплект включает силовой кабель, набор питающих кабелей с разными коннекторами, пластиковые стяжки и винты.Основу корпуса из черной цвет стали удачно акцентирует алюминиевая вентиляционная решетка на верхней грани. Размещены они диагонально, при этом есть возможность снять ее для удаления пыли с вентиляторов, открутив четыре винта без повреждения гарантийных пломб.

На боковой стороне логотип бренда и название серии. С противоположной стороны таблица с нагрузочными характеристиками. Линия 12В – 100А и 1200W, 3 и 5.5В – 20 и 20А, общие 140 Вт.

Это полностью модульный блок питания. Набор разъемов здесь группируется и для удобства подписан. 12VHPWR идет отдельным, как и кабель в комплекте. Общий же набор достаточен и для сборки высокопроизводительной системы с несколькими видеокартами.

В комплекте идут кабели с плоской оплеткой. Сечение 18 AWG и 24 AWG для 600 Вт кабеля PCIe 5.0. Общий набор коннекторов у Formula VL-1200G5 MOD следующий: один 24 пин ATX, четыре PCIe 6+2 пин, один 12VHPWR, два отдельных кабеля с 4+4 пин CPU, пять SATA, четыре MOLEX.

Задняя панель с гнездом под силовой кабель. Тумблер питания и островок с логотипом бренда.

Внутренняя часть

Используется топология полного моста с синхронным выпрямителем, LLC-преобразователем и DC-DC преобразователями вторичных линий. На входе EMI-фильтр, два X-конденсатора, четыре Y-конденсатора и дроссели. Защиты: OPP, OVP, UVP, SCP, SIP, OCP, OTP.

Несколько металлических радиаторов с оребрением. На одном из них диодные сборки выпрямителя. Транзисторы и крупный дроссель в термоусадке. Полумостовый преобразователь с четырьмя ключами 600 В 18 А.

Пара высоковольтных Nichicon 560 мКф 400В. Ключи синхронного выпрямителя на радиаторах. Отдельная плата, размещенная вертикально, с DC-DC преобразователем. На плате с выходными гнездами твердотельные конденсаторы. Общее качество пайки и используемых компонентов высокое.

Тесты

Активное охлаждение обеспечивает 140 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения.Для начала нагрузочный тест с помощью встроенных инструментов материнской платы.

КПД

Нагрузочный стенд, использумый для детального изучения блоков питания, продемонстрировал следующие результаты.

Данные 150W 89 250W 91 350W 91 450W 92 500W 92 650W 91 850W 91 100W 90 1200W 90

Уровень напряжения на линиях

150W 600W 1200W 12 12,19 12,15 12,1 5 5.09 5.04 4.98 3,3 3.38 3.33 3.28

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 29 600W 32 1200W 39

Итоги

Formula VL-1200G5 MOD – топовый блок питания с качественной схемотехникой, высокой эффективностью, стабильным напряжением по линиям, модульными кабелями, ATX 3.1 и PCI 5.0, низким уровнем шума при продолжительных нагрузках. Проблем и сбоев в ходе длительной нагрузки выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".