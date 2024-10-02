Модульный блок питания PCIe 5.0. Обзор и тесты Formula VL-1200G5 MOD

Протестированный Formula VL-1200G5 MOD относится к высокоэффективной серии с сертификатом 80 Plus Gold и предлагает высокую мощность. Это полностью модульные блоки питания с ATX 3.1 и PCIe 5.0. Мы уже ранее знакомились с этой серией на примере модели с меньшей мощностью и она показала хорошие результаты в ходе нагрузочных тестов.

Formula VL-1200G5 MOD

Комплектация

Коробка из плотного картона черного цвета с аккуратным исполнением. На лицевой стороне название модели и сертификат 80 Plus Gold. На обратной стороне списком ключевые особенности.

Formula VL-1200G5 MOD

Внутри блок питания зафиксирован в пенной подложке. Комплект включает силовой кабель, набор питающих кабелей с разными коннекторами, пластиковые стяжки и винты.

Внешний вид

Основу корпуса из черной цвет стали удачно акцентирует алюминиевая вентиляционная решетка на верхней грани. Размещены они диагонально, при этом есть возможность снять ее для удаления пыли с вентиляторов, открутив четыре винта без повреждения гарантийных пломб.

Formula VL-1200G5 MOD

На боковой стороне логотип бренда и название серии. С противоположной стороны таблица с нагрузочными характеристиками. Линия 12В – 100А и 1200W, 3 и 5.5В – 20 и 20А, общие 140 Вт.

Formula VL-1200G5 MOD

Это полностью модульный блок питания. Набор разъемов здесь группируется и для удобства подписан. 12VHPWR идет отдельным, как и кабель в комплекте. Общий же набор достаточен и для сборки высокопроизводительной системы с несколькими видеокартами.

Formula VL-1200G5 MOD

В комплекте идут кабели с плоской оплеткой. Сечение 18 AWG и 24 AWG для 600 Вт кабеля PCIe 5.0. Общий набор коннекторов у Formula VL-1200G5 MOD следующий: один 24 пин ATX, четыре PCIe 6+2 пин, один 12VHPWR, два отдельных кабеля с 4+4 пин CPU, пять SATA, четыре MOLEX.

Formula VL-1200G5 MOD

Задняя панель с гнездом под силовой кабель. Тумблер питания и островок с логотипом бренда.

Formula VL-1200G5 MOD

Внутренняя часть

Используется топология полного моста с синхронным выпрямителем, LLC-преобразователем и DC-DC преобразователями вторичных линий. На входе EMI-фильтр, два X-конденсатора, четыре Y-конденсатора и дроссели. Защиты: OPP, OVP, UVP, SCP, SIP, OCP, OTP.

Formula VL-1200G5 MOD

Несколько металлических радиаторов с оребрением. На одном из них диодные сборки выпрямителя. Транзисторы и крупный дроссель в термоусадке. Полумостовый преобразователь с четырьмя ключами 600 В 18 А.

Formula VL-1200G5 MOD

Пара высоковольтных Nichicon 560 мКф 400В. Ключи синхронного выпрямителя на радиаторах. Отдельная плата, размещенная вертикально, с DC-DC преобразователем. На плате с выходными гнездами твердотельные конденсаторы. Общее качество пайки и используемых компонентов высокое.

Formula VL-1200G5 MOD

Активное охлаждение обеспечивает 140 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения.

Тесты

Для начала нагрузочный тест с помощью встроенных инструментов материнской платы.

Formula VL-1200G5 MOD

Нагрузочный стенд, использумый для детального изучения блоков питания, продемонстрировал следующие результаты.

КПД

Formula VL-1200G5 MOD

Данные
150W89
250W91
350W91
450W92
500W92
650W91
850W91
100W90
1200W90

Уровень напряжения на линиях

Formula VL-1200G5 MOD

150W600W1200W
1212,1912,1512,1
55.095.044.98
3,33.383.333.28
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

Formula VL-1200G5 MOD

Данные
150W29
600W32
1200W39

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorFormula VL-1200G5 MOD – топовый блок питания с качественной схемотехникой, высокой эффективностью, стабильным напряжением по линиям, модульными кабелями, ATX 3.1 и PCI 5.0, низким уровнем шума при продолжительных нагрузках. Проблем и сбоев в ходе длительной нагрузки выявлено не было.
Formula VL-1200G5 MOD получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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