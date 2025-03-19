Тестр для блоков питания с 12VHPWR и ATX 12V 3.1. Обзор Thermaltake Dr. Power III

В недавнем тесте блока питания Thermaltake Toughpower GX3 750W , мы для начального холодного старта с диагностикой ключевых параметров работы мы начали использовать тестер Thermaltake Dr. Power III. Это портативное устройство, поддерживающее стандарт ATX12V 3.1. Тестер имеет дополнительный разъем 12VHPWR для тестирования актуальных моделей, поддерживающие новые видеокарты NVIDIA RTX 40хх и RTX 50xx с высоким энергопотреблением. Это универсальное решение для тестирования, обеспечивающее простоту и надежность при проведении проверки.

Комплектация

Компактная коробка с изображением и данными по характеристикам. Пометка 3-летней гарантией. Комплект включает тканевый чехол, руководство пользователя.

Внешний вид

Корпус по габаритам сопоставим с 5-дюймовым смартфоном. Компактный, удобный по форме и крепко собранный из пластика черного цвета с практичным матовым покрытием.

На лицевой стороне логотип бренда в цвет корпуса. Монохромный дисплей с диагональю 2.2 дюйма с подсветкой светло-синего цвета при корректной работе и красного при проблеме. Ниже механическая кнопка, отвечающая за включение и переключение типа выводимых данных.

На обратной стороне наклейка с техническими данными. А также текстурными маркировками, соответствующими расположению разъемов.

На верхнем торце CPU 4+4 (EPS), PCIe 6+2, MOLEX и SATA.

Снизу 20+4 пиновый ATX.

Тесты

На боковой грани у Thermaltake Dr. Power III разъем 12VHPWR.Для проверки в условиях открытого стенда или корпуса нужно будет соединить силовые кабели к соответствующим разъемам на тестере. При тесте отдельно материнской платы он будет самостоятельно стартовать запуск блока питания нажатием на кнопку на тестере, при условии подключении ATX-разъема.

При этом нажатием на кнопку можно переключать мониторинг данных с каждого из разъемов в отдельности. Отдельный контроль для любой из веток.

Итоги

При подключении к 12VHPWR помимо данных по напряжению будет выводить демонстрировать максимально выдаваемую мощность по этой линии. Если обнаружены проблемы при тестировании автоматика сменит подсветку на красный цвет.Thermaltake Dr. Power III – компактный тестер, который будет полезен сборщикам, энтузиастам и как удобный инструмент для диагностики при проведении ремонта блоков питания, включая модели с 12VHPWR 600 Вт. Точные измерения, возможность отдельного мониторинга всех типов разъемов, информирование о проблемах в работе, 3-летняя гарантия. Из минусов отметим стоимость с учетом отсутствия режима тестирования в нагрузке.