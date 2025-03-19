Тестр для блоков питания с 12VHPWR и ATX 12V 3.1. Обзор Thermaltake Dr. Power III

В недавнем тесте блока питания Thermaltake Toughpower GX3 750W, мы для начального холодного старта с диагностикой ключевых параметров работы мы начали использовать тестер Thermaltake Dr. Power III. Это портативное устройство, поддерживающее стандарт ATX12V 3.1. Тестер имеет дополнительный разъем 12VHPWR для тестирования актуальных моделей, поддерживающие новые видеокарты NVIDIA RTX 40хх и RTX 50xx с высоким энергопотреблением. Это универсальное решение для тестирования, обеспечивающее простоту и надежность при проведении проверки.

Обзор Thermaltake Dr. Power III

Комплектация

Компактная коробка с изображением и данными по характеристикам. Пометка 3-летней гарантией. Комплект включает тканевый чехол, руководство пользователя.

Обзор Thermaltake Dr. Power III

Внешний вид

Корпус по габаритам сопоставим с 5-дюймовым смартфоном. Компактный, удобный по форме и крепко собранный из пластика черного цвета с практичным матовым покрытием.

Обзор Thermaltake Dr. Power III

На лицевой стороне логотип бренда в цвет корпуса. Монохромный дисплей с диагональю 2.2 дюйма с подсветкой светло-синего цвета при корректной работе и красного при проблеме. Ниже механическая кнопка, отвечающая за включение и переключение типа выводимых данных.

Обзор Thermaltake Dr. Power III

На обратной стороне наклейка с техническими данными. А также текстурными маркировками, соответствующими расположению разъемов.

Обзор Thermaltake Dr. Power III

На верхнем торце CPU 4+4 (EPS), PCIe 6+2, MOLEX и SATA.

Обзор Thermaltake Dr. Power III

Снизу 20+4 пиновый ATX.

Обзор Thermaltake Dr. Power III

На боковой грани у Thermaltake Dr. Power III разъем 12VHPWR.

Тесты

Для проверки в условиях открытого стенда или корпуса нужно будет соединить силовые кабели к соответствующим разъемам на тестере. При тесте отдельно материнской платы он будет самостоятельно стартовать запуск блока питания нажатием на кнопку на тестере, при условии подключении ATX-разъема.

Обзор Thermaltake Dr. Power III

При этом нажатием на кнопку можно переключать мониторинг данных с каждого из разъемов в отдельности. Отдельный контроль для любой из веток.

Обзор Thermaltake Dr. Power III

При подключении к 12VHPWR помимо данных по напряжению будет выводить демонстрировать максимально выдаваемую мощность по этой линии. Если обнаружены проблемы при тестировании автоматика сменит подсветку на красный цвет.

Итоги

Thermaltake Dr. Power III – компактный тестер, который будет полезен сборщикам, энтузиастам и как удобный инструмент для диагностики при проведении ремонта блоков питания, включая модели с 12VHPWR 600 Вт. Точные измерения, возможность отдельного мониторинга всех типов разъемов, информирование о проблемах в работе, 3-летняя гарантия. Из минусов отметим стоимость с учетом отсутствия режима тестирования в нагрузке.
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Тестр для блоков питания с 12VHPWR и ATX 12V 3.1. Обзор Thermaltake Dr. Power IIIТестр для блоков питания с 12VHPWR и ATX 12V 3.1. Обзор Thermaltake Dr. Power III
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