Обзор и тесты CHIEFTEC VITA 750W. Доступный блок питания

Изучаемая сегодня серия блоков питания VITA от CHIEFTEC ориентирована на пользователей с ограниченным бюджетом на сборку системы. В отличие от дорогих моделей тут не модульное подключение кабелей и без дополнительной сертификации под разные типы электросетей. Но это «крепкий средняк» с качественной элементной базой, актуальным набором разъемов и сертификацией 80+ Bronze. Включает она модели мощностью 750 и 850 Вт, мы изучим на примере CHIEFTEC VITA 750W.

CHIEFTEC VITA 750W

Комплектация

Коробка из плотного картона с аккуратным исполнением. Комплект включает силовой кабель, винты и руководство пользователя.

CHIEFTEC VITA 750W

Внешний вид

Выполнен в ATX-типоразмере. Корпус из окрашенной в черный цвет стали. На крышке перфорированная вентиляционная решетка с логотипом бренда по центру.

CHIEFTEC VITA 750W

На боковых стороне декоративная наклейка с названием серии. Габариты корпуса 140х150х86 мм.

CHIEFTEC VITA 750W

Таблица с нагрузочными данными по линиям нанесена на основании. Согласно данным на 12В – 750 Вт 62.5А, 5 и 3.3В – 100 Вт по 18А. Логотип сертификата 80 Plus Bronze. Такие характеристики позволят обеспечить стабильное питание для игровой системы среднего уровня.

CHIEFTEC VITA 750W

Кабели из корпуса CHIEFTEC VITA 750W выходят общим пучком. Окошко с пластиковым ободком. Все с плоской исполнением и оплеткой черного цвета. Сечение 18 AWG.

CHIEFTEC VITA 750W

Набор разъемов включает 24 ATX, два CPU 4+4, два PCIe 6+2, три SATA и один MOLEX. Традиционный набор, закрывающий потребности сборок этого уровня.

CHIEFTEC VITA 750W

Внутренняя часть

На входе два Y-конденсатора и один X-конденсатор, конденсатор, фильтр и дроссели. Обеспечивается групповая защита и фильтрация (OVP, UVP, SCP, OPP, OCP, OTP, SIP). Линии 3.3 и 5В с DC-DC преобразователями.

CHIEFTEC VITA 750W

Входной конденсатор Lеус 420В 560 мкФ. Рядом габаритный дроссель APFC. Алюминиевый радиатор транзисторы и диод APFC. И на нем же с другой сторона транзисторы основного преобразователя.

CHIEFTEC VITA 750W

120 мм вентилятор Globe Fan S1202512L с гидродинамическим подшипником. Скорость вращения регулируется.

CHIEFTEC VITA 750W

Тесты

CHIEFTEC VITA 750W

Для начала проверили работу с тестовым стендом, построенный на связке процессоров AMD Ryzen 5 7600 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.

А также на нагрузочном стенде, используемом для детального изучения блоков питания в условиях лаборатории.

КПД

Данные
150W86
250W90
350W92
500W91
750W89

Уровень напряжения на линиях

150W350W750W
1212,1512,1312,1
55.085.034.98
3,33.353.323.32
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

Данные
150W33
350W38
750W42

Итоги

CHIEFTEC VITA 750W – блок питания со стабильной подачей напряжения на основных линиях питания, хорошим уровнем КПД и отсутствием просадок. Немодульные кабели, умеренный шум на максимальных оборотах, удобное исполнение кабелей для аккуратной укладки в корпусе, двумя PCIe 6+2. Проблем и сбоев в ходе нагрузочных тестов выявлено не было.
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