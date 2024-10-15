Обзор и тесты CHIEFTEC VITA 750W. Доступный блок питания

Изучаемая сегодня серия блоков питания VITA от CHIEFTEC ориентирована на пользователей с ограниченным бюджетом на сборку системы. В отличие от дорогих моделей тут не модульное подключение кабелей и без дополнительной сертификации под разные типы электросетей. Но это «крепкий средняк» с качественной элементной базой, актуальным набором разъемов и сертификацией 80+ Bronze. Включает она модели мощностью 750 и 850 Вт, мы изучим на примере CHIEFTEC VITA 750W.

Комплектация

Коробка из плотного картона с аккуратным исполнением. Комплект включает силовой кабель, винты и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен в ATX-типоразмере. Корпус из окрашенной в черный цвет стали. На крышке перфорированная вентиляционная решетка с логотипом бренда по центру.

На боковых стороне декоративная наклейка с названием серии. Габариты корпуса 140х150х86 мм.

Таблица с нагрузочными данными по линиям нанесена на основании. Согласно данным на 12В – 750 Вт 62.5А, 5 и 3.3В – 100 Вт по 18А. Логотип сертификата 80 Plus Bronze. Такие характеристики позволят обеспечить стабильное питание для игровой системы среднего уровня.

Кабели из корпуса CHIEFTEC VITA 750W выходят общим пучком. Окошко с пластиковым ободком. Все с плоской исполнением и оплеткой черного цвета. Сечение 18 AWG.

Набор разъемов включает 24 ATX, два CPU 4+4, два PCIe 6+2, три SATA и один MOLEX. Традиционный набор, закрывающий потребности сборок этого уровня.

Внутренняя часть

На входе два Y-конденсатора и один X-конденсатор, конденсатор, фильтр и дроссели. Обеспечивается групповая защита и фильтрация (OVP, UVP, SCP, OPP, OCP, OTP, SIP). Линии 3.3 и 5В с DC-DC преобразователями.

Входной конденсатор Lеус 420В 560 мкФ. Рядом габаритный дроссель APFC. Алюминиевый радиатор транзисторы и диод APFC. И на нем же с другой сторона транзисторы основного преобразователя.

120 мм вентилятор Globe Fan S1202512L с гидродинамическим подшипником. Скорость вращения регулируется.

Тесты

Для начала проверили работу с тестовым стендом, построенный на связке процессоров AMD Ryzen 5 7600 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.

КПД

А также на нагрузочном стенде, используемом для детального изучения блоков питания в условиях лаборатории.

Данные 150W 86 250W 90 350W 92 500W 91 750W 89

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 750W 12 12,15 12,13 12,1 5 5.08 5.03 4.98 3,3 3.35 3.32 3.32

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 33 350W 38 750W 42

Итоги

CHIEFTEC VITA 750W – блок питания со стабильной подачей напряжения на основных линиях питания, хорошим уровнем КПД и отсутствием просадок. Немодульные кабели, умеренный шум на максимальных оборотах, удобное исполнение кабелей для аккуратной укладки в корпусе, двумя PCIe 6+2. Проблем и сбоев в ходе нагрузочных тестов выявлено не было.