Пауэрбанк iQOO 22.5W оценили в 15 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью iQOO 22.5W, которая имеет ёмкость 10000 мАч. Новинка также характеризуется тонким корпусом толщиной 1,5 см, массой 181 грамм и цветом Starry Yellow, поддержкой 22,5-Вт проводной быстрой зарядки, встроенным кабелем с L-образным разъёмом и разъемом USB C, поддержкой быстрой зарядкой большинства крупных брендов и несколькими уровнями защиты. Пауэрбанк iQOO 22.5W оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 15 долларов. Когда новинка появится в продаже на международном рынке, пока не сообщается.

