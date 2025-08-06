Пауэрбанк Xiaomi Magnetic Stand Power Bank 10000 7.5W оценили в $23

Компания Xiaomi пополнила ассортимент компактных внешних аккумуляторов моделью Magnetic Stand Power Bank 10000 7.5W, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 23 долларов. Новинка уже доступна для предварительного заказа. Пауэрбанк также характеризуется встроенной подставкой с максимальным углом раскрытия 80°, поддержкой проводной и беспроводной зарядок, максимальной выходной мощностью 33 Вт, поддержкой зарядки сразу трёх устройств одновременно, двумя встроенными аккумуляторами по 5000 мАч с суммарной ёмкостью 10000 мАч, экраном для отображения сведений о заряде батареи и статусе зарядки, а также светло-коричневой, светло-фиолетовой, светло-синей и тёмно-серой расцветками корпуса.

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