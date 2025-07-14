Представлен магнитный пауэрбанк Silicon Power WP10 Power Bank на 10000 мАч

Пауэрбанк характеризуется интегрированной раскладной подставкой для фиксации смартфона под углом 45° или 60°, ёмкостью 10000 мАч, интерфейсами USB-A (18 Вт) и USB-C (20 Вт), а также беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт, системой защиты smartSHIELD для предотвращения перегрева, перезаряда и короткого замыкания, корпусом из огнестойкого пластика класса V-0, энергетической ёмкостью 38,5 Втч (ниже лимита для международных авиаперелётов), чёрной, белой, коричневой и фиолетовой расцветками, массой 208 грамм и габаритами 110:69,3:19,1 мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.