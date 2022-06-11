Bloober Team анонсировала психологический хоррор Layers of Fears

Студия разработки игр Bloober Team анонсировала новую игру под названием Layers of Fears. Игра создана на основе новейшей технологии Unreal Engine 5, поддерживает трассировку лучей, HDR и разрешение экрана 4K, а также использует систему Lumen, чтобы усилить эффект погружения в атмосферу ужаса.

Layers of Fears — третья часть франшизы психологического хоррора. Это новая игра на основе Layers of Fear, LOF: Inheritance и Layers of Fear 2 с удивительными нововведениями как в сюжете, так и в геймплее.

Дата выхода игры запланирована на 2023 год.

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