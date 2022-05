Bloober Team объявляет о лицензионном и дистрибьюторском соглашении с Sony

Польская студия Bloober Team заключила важное лицензионное и дистрибьюторское соглашение с Sony. Что именно это означает, в настоящее время неизвестно, однако формулировка пресс-релиза, похоже, предполагает, что соглашение относится к уже выпущенным студией играм. Вероятно, что некоторые игры Bloober Team могут стать частью новой подписки PlayStation Plus, которая будет запущена в следующем месяце. Команда Bloober Team известна по таким проектам как: The Medium, Blair Witch, Observer и сериалу Layers of Fear. Все они доступны на PS4, кроме The Medium. Джефф Грабб также отметил, что дна из грядущих игр Silent Hill станет эксклюзивом для PlayStation 5. Но в прошлом году представители Bloober Team отрицали, что будут работать над Silent Hill.