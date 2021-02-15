Bloober Team выпускает обновление для игры The Medium

Польская студия Bloober Team выпускает новое обновление для своей игры The Medium. Новый патч 1.1 предлагает улучшенную игровую производительность во всех аспектах, поддержку трассировки лучей и многое другое. Скачать патч можно через сервис Steam.

The Medium - это видеоигра в жанре психологическом жанре. Игрок побывает в роли девушки-медиума. Она преследует видение убийства ребёнка и посещает заброшенный отель-пансионат в поисках ответов на вопросы, где много лет назад разыгралась немыслимая трагедия.