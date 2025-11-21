Bloodgrounds выходит на арену roguelite

Exordium Games и Daedalic Entertainment выпустили Bloodgrounds, брутальную пошаговую ролевую игру о гладиаторах, доступную в Steam Early Access и оптимизированную для Steam Deck. В ознаменование запуска действует скидка 25%. Поклонники могут приобрести Supporter Pack с уникальными цифровыми бонусами и игровыми предметами. Демоверсия Bloodgrounds останется доступной, позволяя игрокам ознакомиться с игрой и перенести свой прогресс в полную версию.

Daedalic Entertainment ранее выпустила трейлер "Rise of a Gladiator", демонстрирующий ужасы, жестокость и триумф, которые ждут игроков на арене. Игра получила признание игроков, попробовавших демоверсию, и теперь Bloodgrounds предлагает полноценную одиночную кампанию, охватывающую пять эпох с различными локациями и испытаниями. Игроки могут выбрать один из девяти классов гладиаторов, строить и улучшать тринадцать типов сооружений, а также овладеть обширным арсеналом оружия, экипировки и расходных материалов в своем стремлении из безвестного раба стать легендой арены.
