Более 185 000 маршрутизаторов TP-Link оказались уязвимы

Более 185 000 маршрутизаторов TP-Link, подключенных к Интернету, имеют критическую уязвимость, для которой еще нет патча. Уязвимость позволяет злоумышленнику удаленно выполнять код на устройстве.На затронутых маршрутизаторах есть TL-WR740N , который страдает от той же уязвимости, которая была обнаружена в маршрутизаторе TL-WR940N TP-Link в прошлом году. Обе уязвимости были обнаружены исследователем безопасности Тимом Каррингтоном из охранной компании Fidus. Хотя проблема для TP-Link TL-WR940N была исправлена ​​в течение недели, для TL-WR740N патч еще не выпущен, сообщает myce.