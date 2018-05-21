Более 700.000 маршрутизаторов DrayTek оказались уязвимы

DrayTek выпустил предупреждение на своем веб-сайте о том, что их маршрутизаторы с повышенной эффективностью, восприимчивы к попыткам взлома. После изменения DNS злоумышленники будут перехватывать трафик и автоматически перенаправлять жертв на вредоносные веб-сайты.
Потенциально затронуто более 700 000 устройств. DrayTek заявляет, что узнали об атаках только в этом месяце. Атаки совершаются только к устройствам с поддержкой веб-интерфейса, и атаки, работают, даже если функция удаленного доступа маршрутизатора отключена. Хотя DrayTek заявляет, что не имеет более подробной информации, атака похожа на аналогичные случаи против маршрутизаторов других поставщиков.
Потенциально затронуто более 700 000 устройств. DrayTek заявляет, что узнали об атаках только в этом месяце. Атаки совершаются только к устройствам с поддержкой веб-интерфейса, и атаки, работают, даже если функция удаленного доступа маршрутизатора отключена. Хотя DrayTek заявляет, что не имеет более подробной информации, атака похожа на аналогичные случаи против маршрутизаторов других поставщиков.