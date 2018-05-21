Более 700.000 маршрутизаторов DrayTek оказались уязвимы

DrayTek выпустил предупреждение на своем веб-сайте о том, что их маршрутизаторы с повышенной эффективностью, восприимчивы к попыткам взлома. После изменения DNS злоумышленники будут перехватывать трафик и автоматически перенаправлять жертв на вредоносные веб-сайты.Потенциально затронуто более 700 000 устройств. DrayTek заявляет, что узнали об атаках только в этом месяце. Атаки совершаются только к устройствам с поддержкой веб-интерфейса, и атаки, работают, даже если функция удаленного доступа маршрутизатора отключена. Хотя DrayTek заявляет, что не имеет более подробной информации, атака похожа на аналогичные случаи против маршрутизаторов других поставщиков.