Более подробная информация о Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X

Появились более подробные сведения о процессорах Ryzen 5 2500X & Ryzen 3 2300X. Кроме того, скоро должны будут быть выпущены некоторые новые E-модели имеющие TDP45W SKU.Начнем с Ryzen 3 2300X, этот процессор получит четыре ядра и четыре потока и, следовательно, не имеет SMT (гиперпоточность) и работает на тактовой частоте 3,5 ГГц. Этот SKU имеет 8 МБ кэша L3. Частоты турбо-буста еще не известны. Ryzen 5 2500X также является четырехъядерным процессором, но имеет восемь потоков благодаря поддержке SMT. Работает на базовой частоте 3,6 ГГц, и имеет 16 МБ кэша L3. Оба процессора имеют 65 Вт TDP.