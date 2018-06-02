Более подробная информация о Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X

2018-06-02, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - AMD Ryzen 5 2500X; [64]
Появились более подробные сведения о процессорах Ryzen 5 2500X & Ryzen 3 2300X. Кроме того, скоро должны будут быть выпущены некоторые новые E-модели имеющие TDP45W SKU.
Начнем с Ryzen 3 2300X, этот процессор получит четыре ядра и четыре потока и, следовательно, не имеет SMT (гиперпоточность) и работает на тактовой частоте 3,5 ГГц. Этот SKU имеет 8 МБ кэша L3. Частоты турбо-буста еще не известны. Ryzen 5 2500X также является четырехъядерным процессором, но имеет восемь потоков благодаря поддержке SMT. Работает на базовой частоте 3,6 ГГц, и имеет 16 МБ кэша L3. Оба процессора имеют 65 Вт TDP.


Комментарии:
Показаны характеристики Atari VCS...
Показаны характеристики Atari VCSAtari VCS теперь доступен для предзаказа в Indigogo, и он будет поставляться с предварительно загруженным...
Более подробная информация о Ryzen 3 230...
Более подробная информация о Ryzen 3 230Появились более подробные сведения о процессорах Ryzen 5 2500X & Ryzen 3 2300X. Кроме того, скоро должны ...
Обзор Crown CMGH-102T. Отличное решение ...
Обзор Crown CMGH-102T. Отличное решение Довольно часто геймеры спрашивают о том, как купить более-менее доступную игровую гарнитуру, которая бы с...
Aimpad и Cooler Master объединяет усилия...
Aimpad и Cooler Master объединяет усилияAimpad объявляет о долгосрочном лицензионном соглашении с Cooler Master, лидером в разработке и производс...
Roccat выпускает собственные механически...
Roccat выпускает собственные механическиROCCAT с гордостью объявляет о выпуске своего первого механического переключателя: Titan Switch, первый м...
Смартфон Oppo Find X получит полукруглый...
Смартфон Oppo Find X получит полукруглыйНедавно был подтвержден официальный анонс смартфона Oppo Find X, а сегодня флагман показался на новом рен...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Crown CMGH-102T. Отличное решение для геймераОбзор Crown CMGH-102T. Отличное решение для геймера
Обзор MARVO KM-900W. Игровой набор из беспроводной клавиатуры и мышкиОбзор MARVO KM-900W. Игровой набор из беспроводной клавиатуры и мышки
Обзор Acer Aspire Z24-880. Моноблок для офиса и домаОбзор Acer Aspire Z24-880. Моноблок для офиса и дома
Обзор Cooler Master Hyper H411R. Эффективный кулер с небольшой высотойОбзор Cooler Master Hyper H411R. Эффективный кулер с небольшой высотой
Обзор внешнего диска Toshiba Canvio Advance 2TB (HDTC920EL3AA)Обзор внешнего диска Toshiba Canvio Advance 2TB (HDTC920EL3AA)
В России стартовало производство нового ...
В России стартовало производство нового Компания Ford Sollers сообщает об официальном старте серийного производства нового Ford EcoSport в России...
Предварительный обзор Vernee V2 Pro. Шик...
Предварительный обзор Vernee V2 Pro. ШикВ последнее время производители мобильных телефонов с известными именами стали просить за свои устройства...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8. Как н...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8. Как нМы долго ожидали релиза данного смартфона и пришло время посмотреть на то, что нам показала компания Xiao...
Обзор Dungeon Rushers: Crawler RPG. Душе...
Обзор Dungeon Rushers: Crawler RPG. ДушеУже на момент загрузки данной игры я понял, что это будет что-то предельно шикарное. Знаете, бывает такая...
Предварительный обзор HTC U12+. Практиче...
Предварительный обзор HTC U12+. ПрактичеОфициально представлен новый смартфон HTC U12+, который при всех своих крутых характеристиках и возможнос...
Обзор Camera FV-5. Лучшая камера для сма...
Обзор Camera FV-5. Лучшая камера для смаКогда я только услышал о данном приложении от своего знакомого, то не поверил. Он мне с уверенностью в ли...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 Смартфоны среднего класса всегда привлекают пользователей даже больше, чем флагманы. Причина довольно про...
Обзор Kundge.me. Учим английский с умом...
Обзор Kundge.me. Учим английский с умомВ последнее время изучать английский язык стало намного проще и интереснее — очень много разнообразных пр...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S L...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S LМногие большие компании понимают, что делать смартфоны нового формата дорого и рискованно — та же Samsung...
Обзор Creepy Road. Шикарная инди-игра...
Обзор Creepy Road. Шикарная инди-играМне очень нравятся игры вроде Creepy Road, так что ничего плохого сегодня в обзоре точно не будет. Может ...
Предварительный обзор Acer Predator X27....
Предварительный обзор Acer Predator X27.Игровые мониторы перестали быть чем-то невероятным — сейчас каждый второй пользователь может купить себе ...
Обзор One Tank to Rule Them All. Вспомин...
Обзор One Tank to Rule Them All. ВспоминК сожалению, далеко не все современные ААА-проекты стоят внимания пользователей, да и не всем это нужно. ...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor