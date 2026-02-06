Sony представила ММО по Horizon

В режиме Machine Incursion игрокам предстоит защищать определённую зону от нападения машин, а финалом задания станет сложная битва с боссом. Cauldron Descent, в свою очередь, представляет собой нечто вроде данжен-кроулера, где команда штурмует базу машин, проходит многоэтапное подземелье, сражается с противниками и решает головоломки, завязанные на окружении. Кроме этих режимов, Horizon Hunters Gathering получит сюжетную кампанию уже на релизе, которую можно будет пройти как в одиночку, так и в кооперативе. Хотя анонсирующий трейлер подробно показывает геймплей, в нем не уточняется, будет ли игрок привязан к одному классу на протяжении всей игры. Упоминаний системы прогрессии тоже нет, но всё равно игра выглядит достаточно привлекательно, особенно для фанатов жанра PvE-шутеров.