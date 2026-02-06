Sony представила ММО по Horizon

Ранее ходили слухи, что Guerrilla Games работает над новой многопользовательской игрой во вселенной Horizon, и предполагалось, что это будет MMO. Однако Sony неожиданно анонсировала Horizon Hunters Gathering — кооперативную PvE-игру, рассчитанную на команды из трёх игроков. Судя по первым деталям, проект во многом вдохновлен серией Monster Hunter — игроки объединяются в группы и отправляются на задания по охоте на монстров. На старте будут доступны три игровых персонажа, каждый со своим оружием, уникальными способностями, сильными и слабыми сторонами, а в рамках первого плейтеста, запланированного на конец февраля, предложат два типа миссий.

В режиме Machine Incursion игрокам предстоит защищать определённую зону от нападения машин, а финалом задания станет сложная битва с боссом. Cauldron Descent, в свою очередь, представляет собой нечто вроде данжен-кроулера, где команда штурмует базу машин, проходит многоэтапное подземелье, сражается с противниками и решает головоломки, завязанные на окружении. Кроме этих режимов, Horizon Hunters Gathering получит сюжетную кампанию уже на релизе, которую можно будет пройти как в одиночку, так и в кооперативе. Хотя анонсирующий трейлер подробно показывает геймплей, в нем не уточняется, будет ли игрок привязан к одному классу на протяжении всей игры. Упоминаний системы прогрессии тоже нет, но всё равно игра выглядит достаточно привлекательно, особенно для фанатов жанра PvE-шутеров.
