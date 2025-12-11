В Armored Warfare завезли легендарные машины

В Armored Warfare вышло грандиозное обновление, представляющее новый класс техники – легендарные машины. Эти уникальные боевые единицы, превосходящие стандартные образцы по характеристикам, имеют принципиально иные тактические роли, поведение в бою и условия получения. В рамках обновления игрокам стали доступны три машины: M10 Longstreet, БМПТ Обр. 2025 и Leopard 2A7DK Holger Danske.

M10 Longstreet – экспериментальный легкий танк на базе BAE Systems, отличающийся высокой маневренностью и скорострельностью 105-мм орудия M35. Алюминиевая броня обеспечивает ограниченную защиту, что определяет тактику постоянного маневрирования. Машина обладает мощной оптикой, высоким обзором и развивает скорость до 86 км/ч, позволяя вести агрессивный бой с высокой интенсивностью огня.

БМПТ Обр. 2025 – глубоко модернизированная боевая машина поддержки танков. Вооружена спаренной 30-мм автоматической пушкой 2А42, усовершенствованной системой дымовой завесы и двумя типами ПТУР, включая «Атака-Икс» с повышенной бронепробиваемостью. Усиленная защита включает динамическую защиту нового поколения «Малахит», а запас прочности составляет 3 800 единиц. Двигатель В-99Ф мощностью 1 250 л.с. обеспечивает подвижность, соответствующую базовой модели. Машина предназначена для подавления целей плотным огнем или точечного уничтожения тяжелыми ракетами.

Leopard 2A7DK Holger Danske – штурмовая модификация основного боевого танка Leopard 2A7 с повышенной защищенностью. Лобовая броня обеспечивает практически полную неуязвимость для большинства бронебойных снарядов и ПТУР при атаках с определенных углов. Корпус и башня усилены накладными модулями, общий запас прочности увеличен до 4 900 единиц. Двигатель мощностью 1 630 л.с. сохраняет подвижность на уровне Leopard 2AX.
