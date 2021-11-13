Бренд KLEVV разработал игровую память DDR5

Бренд KLEVV объявил о выпуске новой серии памяти DDR5, которая включает в себя стандартную память и память для энтузиастов, любителей разгона.

Новые модули памяти полностью протестированы для новой платформы Z690. Стандартная память KLEVV DDR5 основана на чипах SK Hynix и будет выпущена с емкостью 16 ГБ 4800 МГц (CL40-40-40) при напряжении 1,1 В. Также появятся модули памяти для ноутбуков.

Игровые модули памяти KLEVV DDR5 для разгона и игр предлагают частоту до 6400 МГц. Дизайн модулей был позаимствован у версии CRAS XR RGB с добавлением белого цвета.

Новые модули памяти бренда KLEVV поступят в продажу в конце четвертого квартала 2021 года, игровая память KLEVV DDR5 появится в начале 2022 года.