Бретонский палевый бассет. Все про породу собаки, фото и правила содержания

2019-09-11, Автор - Ленар Хайруллин; [68]

Эти небольшие непоседливые питомцы приковывают к себе внимание окружающих, где бы ни оказались. Порода является охотничьей, именно поэтому бретонский палевый бассет настолько активен и сообразителен. Он отнюдь не лежебока и в большей мере подойдет в качестве питомца легким на подъем людям.

В прошлом представителей породы использовали для охоты на лис, зайцев и другую некрупную дичь. Однако сегодня бретонские палевые бассеты в основном превратились в обитателей городских квартир, чему способствовал их легкий характер и забавная внешность.

По мнению заводчиков и хозяев, эти домашние животные идеально подходят людям, ведущим активный образ жизни: бретонский палевый бассет обожает приключения и новые знакомства. Такая собака прекрасно справится с ролью компаньона в путешествия, на прогулках и во время занятий спортом.

бретонский палевый бассет

История породы

Родиной бретонских палевых бассетов является Франция. Порода была выведена в ХIX веке для охоты, для чего были скрещены вандейский бассет-грифон с большой бретонской гончей. Новая порода быстро обрела популярность среди французской и бельгийской аристократии.

Пик популярности этих собак пришелся на начало двадцатого века в связи с активным использованием в охоте на зайцев. Не последнюю роль также сыграл и компанейский характер бретонских палевых бассетов. С этих пор породу все чаще стали приобретать не для участия в охоте, а для проживания в семье в качестве домашнего любимца.

Сегодня порода прочно закрепила за собой репутацию добродушных и веселых питомцев, наиболее популярен бретонский палевый бассет во Франции, Бельгии и Голландии. Разведением этих животных занимаются специалисты стран Западной и Северной Европы, в России первые представители породы появились лишь в 2013 году.

порода собаки бретонский палевый бассет

Внешний вид

При взгляде на бретонских палевых бассетов и не подумаешь, что в прошлом они были популярной охотничьей породой. Эти собаки очень веселые, у них симпатичная добрая мордочка и ласковый взгляд. Такие питомцы всегда стремятся привлечь к себе внимание и у них это отлично получается.

Бретонские палевые бассеты очень подвижны, они всегда в движении. Это делает их активными участниками различных активных игр, прогулок и развлечений. По этой причине представители породы обычно стремятся оказаться в компании детей и становятся любимцами подрастающего поколения.

У этих животных своеобразные пропорции тела, придающие им забавный вид. Благодаря такой внешности и характеру, даже в почтенном возрасте бретонский палевый бассет сохраняет щенячье очарование и вызывает всеобщее умиление. Игривые и непосредственные, эти собаки одним своим видом поднимают настроение.

уход и содержание собаки породы бретонский палевый бассет

1. Тело

Собака относятся к низкорослым породам, рост самцов в холке составляет в среднем 35 см, самок – 33 см. Вес взрослой особи может достигать 15 кг. У бретонских палевых бассетов крепкое тело с широкой грудью и прямой спиной. Для них характерен развитый мышечный корсет и отличная выносливость.

Отличительным признаком породы являются короткие, мускулистые конечности конечности. Лапы среднего размера, компактные, округлые. Длинный хвост по форме напоминает месяц или серп, с густым шерстяным покровом. Также на спине имеется «попонка» из более длинной шерсти.

Небольшая голова удлиненной формы, сужающейся к концу. Граница ото лба к морде выражена четко. Мочка носа крупная, темного цвета, на носу имеется небольшая горбинка. Уши среднего размера, висячие, повернуты вовнутрь. На морде нет выраженных усов и бороды.

2. Цвет шерсти и глаз

Представители породы обладают шерстью средней длины, прямой и довольно жесткой на ощупь. Данное качество является важным для использования собак в охоте, так как позволяло животным продираться через колючие кустарники и заросли и защищало их кожу от повреждений.

Как можно понять из названия породы, традиционным окрасом является палевый – от рыжих до более светлых оттенков. У некоторых особей встречаются черные или белые отметины, но это является нежелательным признаком. Глаза у бретонских палевых бассетов крупные, глубокие, темного цвета.

характеристики собаки породы бретонский палевый бассет

Характер

Важнейшей чертой характера породы является высокая энергичность, бретонский палевый бассет никогда не сидит на месте, он хочет со всеми познакомиться, все осмотреть и понюхать. Так дает о себе знать охотничье прошлое этих собак, они любят быть в движении, играть и общаться.

Особую популярность бретонскому палевому бассету принесло его добродушие, порода славится своей открытостью, веселым нравом и игривостью. К отрицательным качествам породы можно отнести хитрость, упрямство и непослушание, однако грамотная дрессировка способна минимизировать эти свойства характера.

Правила содержания

Бретонские палевые бассеты могут успешно приспособиться к жизни как в загородном доме, так и в городской квартире. Но в любом случае, собака будет нуждаться в длительных прогулках и иных видах физической активности, от этого зависит не только ее физическое здоровье, но и психологическое равновесие.

Уход

Густая шерсть собак этой породы нуждается в регулярном вычесывании, также питомцам может потребоваться стрижка. Помимо этого бретонскому палевому бассету необходима регулярная гигиена глаз, ушей, когтей и зубов. Порода относится к числу чистоплотных животных и не требует сложного ухода.

фото собаки породы бретонский палевый бассет

Принципы питания

Бретонского палевого бассета можно кормить как готовыми кормами промышленного производства, так и натуральными продуктами. Во втором случае основу рациона составляют продукты белковой природы (мясо, субпродукты), сложные углеводы (каши) и овощи.

Здоровье

Собаки породы бретонский палевый бассет обладают хорошим здоровьем, крепким иммунитетом и не имеют склонности к наследственным генетическим заболеваниям. Забота о состоянии питомца должна включать регулярную вакцинацию, качественное питание и своевременные осмотры в ветеринарной клинике.

Приложение PetStory дает возможность проконсультироваться с опытным ветеринарным врачом в любое удобное для вас время. Узнайте о симптомах вашего питомца, правилах лечения и ухода, не выходя из дома.

онлайн консультация с ветеринаром

Скачать специализированное приложение для владельцев домашних животных Petstory на платформы IOS и Android по ссылке – https://petstory.ru/prilozhenie-konsultacija-veterinar/.

Комментарии и отзывы
Обзор Redeemer: Enhanced Edition или Вас...
Обзор Redeemer: Enhanced Edition или ВасЧем можно заняться, если вы пытаетесь убежать от своего темного прошлого в отдаленным монастыре, но «стар...
Лучшие ноутбуки для учебы. Сезон осени 2...
Лучшие ноутбуки для учебы. Сезон осени 2Стартовал новый учебный год и современное образование сложно представить без ноутбуков. Доступ к библиоте...
"Мини-проявочная" Polaroid Lab проявит ф...
Polaroid Originals представила свой первый принтер Polaroid Lab, позволяющий печатать фотографии, сделанн...
Смартфон Huawei Mate 30 Pro получит семь...
Смартфон Huawei Mate 30 Pro получит семьСетевые источники поделились подробными характеристиками флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, котор...
iPhone 11 Pro и 11 Pro Max получили мощн...
iPhone 11 Pro и 11 Pro Max получили мощнВчера компания Apple представила свои новые смартфоны, и среди множества подробностей затерялась информац...
Обзор KingSmith WalkingPad . Лучшая бего...
Обзор KingSmith WalkingPad . Лучшая бегоНе так давно мы побывали на выставке IFA 2019, где помимо многочисленных новинок, много внимания уделялос...
Обзор iBOX PRO-885 DUAL. Автомобильный в...
Обзор iBOX PRO-885 DUAL. Автомобильный вСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании iBOX, которая не перестает...
Microsoft получила патент на Bluetooth-д...
Microsoft получила патент на Bluetooth-дНовый список патентов Microsoft, демонстрирует портативный динамик, который по размеру и дизайну похож на...


Обзор KingSmith WalkingPad . Лучшая беговая дорожка для дома? (Xiaomi WalkingPad)Обзор KingSmith WalkingPad . Лучшая беговая дорожка для дома? (Xiaomi WalkingPad)
Обзор iBOX PRO-885 DUAL. Автомобильный видеорегистратор зеркало с парковочной камеройОбзор iBOX PRO-885 DUAL. Автомобильный видеорегистратор зеркало с парковочной камерой
Обзор SJCAM SJ9 Strike. Экшн-камера с влагозащитой и стабилизациейОбзор SJCAM SJ9 Strike. Экшн-камера с влагозащитой и стабилизацией
Обзор Corsair Carbide Series 175R RGB TG. Недорогой Mid-Tower под игровую сборкуОбзор Corsair Carbide Series 175R RGB TG. Недорогой Mid-Tower под игровую сборку
Обзор SteelSeries Apex Pro. Механическая клавиатура с изменяемой высотой точки срабатыванияОбзор SteelSeries Apex Pro. Механическая клавиатура с изменяемой высотой точки срабатывания
Обзор Ion Fury. Классический шутер...
Обзор Ion Fury. Классический шутерДалеко не все современные пользователи помнят, как выглядели шутеры в начале двадцать первого века. Тогда...
Предварительный обзор iPhone 11. Яркий ф...
Предварительный обзор iPhone 11. Яркий фВчера компания Apple провела официальное мероприятие и представила новый смартфон iPhone 11, который оказ...
Вышел фильм по вселенной Gears Wars...
Вышел фильм по вселенной Gears WarsНа днях в продажу на консолях Xbox One и ПК c Windows 10 поступила игра Gears 5 – продолжение легендарной...
Предварительный обзор MSI Optix MPG341CQ...
Предварительный обзор MSI Optix MPG341CQКомпания MSI славится своими странными игровыми мониторами, которые, видимо, создают маркетологи, а не ин...
Обзор NBA 2K20. Готовы бросать в кольцо?...
Обзор NBA 2K20. Готовы бросать в кольцо?Нам удалось раздобыть пресс-копию полной версии NBA 2K20 и теперь я могу рассказать вам обо всех деталях,...
4D-мышка ADATA XPG HEADSHOT, XPG GAMMIX ...
4D-мышка ADATA XPG HEADSHOT, XPG GAMMIX На стенде компании ADATA в рамках выставки IFA 2019 представлен целый ряд интересных новинок, среди котор...
Новые SSD и оперативная память GOODRAM н...
Новые SSD и оперативная память GOODRAM нНаше внимание на выставке IFA 2019 привлек стенд компании GOODRAM, оформленный в обновленной стилистике. ...
Предварительный обзор Wacom MobileStudio...
Предварительный обзор Wacom MobileStudioНа рынке планшетных компьютеров достаточно много интересных продуктов, но практически все они создавались...
Обзор WRC 8 FIA World Rally Championship...
Обзор WRC 8 FIA World Rally ChampionshipЯ провёл все выходные в гонке WRC 8 FIA World Rally Championship и могу сказать, что такого количества ад...
Предварительный обзор Dynabook Tecra X50...
Предварительный обзор Dynabook Tecra X50Сегодня мы поговорим о новом ноутбуке, который официально представили на выставке IFA 2019. Ноутбук доста...
Предварительный обзор Aorus Liquid Coole...
Предварительный обзор Aorus Liquid CooleЕсли в вашем компьютере уже есть все, о чем толко можно мечтать, то самое время посмотреть в сторону нови...
Candy Rapid'O, новые Candy SmartPro и ду...
Candy Rapid'O, новые Candy SmartPro и дуПо настоящему "умный" дом должен уметь не только включать и выключать лампочки, но и облегчать выполнение...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor