Бретонский палевый бассет. Все про породу собаки, фото и правила содержания

Эти небольшие непоседливые питомцы приковывают к себе внимание окружающих, где бы ни оказались. Порода является охотничьей, именно поэтому бретонский палевый бассет настолько активен и сообразителен. Он отнюдь не лежебока и в большей мере подойдет в качестве питомца легким на подъем людям.

В прошлом представителей породы использовали для охоты на лис, зайцев и другую некрупную дичь. Однако сегодня бретонские палевые бассеты в основном превратились в обитателей городских квартир, чему способствовал их легкий характер и забавная внешность.

По мнению заводчиков и хозяев, эти домашние животные идеально подходят людям, ведущим активный образ жизни: бретонский палевый бассет обожает приключения и новые знакомства. Такая собака прекрасно справится с ролью компаньона в путешествия, на прогулках и во время занятий спортом.

История породы

Родиной бретонских палевых бассетов является Франция. Порода была выведена в ХIX веке для охоты, для чего были скрещены вандейский бассет-грифон с большой бретонской гончей. Новая порода быстро обрела популярность среди французской и бельгийской аристократии.

Пик популярности этих собак пришелся на начало двадцатого века в связи с активным использованием в охоте на зайцев. Не последнюю роль также сыграл и компанейский характер бретонских палевых бассетов. С этих пор породу все чаще стали приобретать не для участия в охоте, а для проживания в семье в качестве домашнего любимца.

Сегодня порода прочно закрепила за собой репутацию добродушных и веселых питомцев, наиболее популярен бретонский палевый бассет во Франции, Бельгии и Голландии. Разведением этих животных занимаются специалисты стран Западной и Северной Европы, в России первые представители породы появились лишь в 2013 году.

Внешний вид

При взгляде на бретонских палевых бассетов и не подумаешь, что в прошлом они были популярной охотничьей породой. Эти собаки очень веселые, у них симпатичная добрая мордочка и ласковый взгляд. Такие питомцы всегда стремятся привлечь к себе внимание и у них это отлично получается.

Бретонские палевые бассеты очень подвижны, они всегда в движении. Это делает их активными участниками различных активных игр, прогулок и развлечений. По этой причине представители породы обычно стремятся оказаться в компании детей и становятся любимцами подрастающего поколения.

У этих животных своеобразные пропорции тела, придающие им забавный вид. Благодаря такой внешности и характеру, даже в почтенном возрасте бретонский палевый бассет сохраняет щенячье очарование и вызывает всеобщее умиление. Игривые и непосредственные, эти собаки одним своим видом поднимают настроение.

1. Тело

Собака относятся к низкорослым породам, рост самцов в холке составляет в среднем 35 см, самок – 33 см. Вес взрослой особи может достигать 15 кг. У бретонских палевых бассетов крепкое тело с широкой грудью и прямой спиной. Для них характерен развитый мышечный корсет и отличная выносливость.

Отличительным признаком породы являются короткие, мускулистые конечности конечности. Лапы среднего размера, компактные, округлые. Длинный хвост по форме напоминает месяц или серп, с густым шерстяным покровом. Также на спине имеется «попонка» из более длинной шерсти.

Небольшая голова удлиненной формы, сужающейся к концу. Граница ото лба к морде выражена четко. Мочка носа крупная, темного цвета, на носу имеется небольшая горбинка. Уши среднего размера, висячие, повернуты вовнутрь. На морде нет выраженных усов и бороды.

2. Цвет шерсти и глаз

Представители породы обладают шерстью средней длины, прямой и довольно жесткой на ощупь. Данное качество является важным для использования собак в охоте, так как позволяло животным продираться через колючие кустарники и заросли и защищало их кожу от повреждений.

Как можно понять из названия породы, традиционным окрасом является палевый – от рыжих до более светлых оттенков. У некоторых особей встречаются черные или белые отметины, но это является нежелательным признаком. Глаза у бретонских палевых бассетов крупные, глубокие, темного цвета.

Характер

Важнейшей чертой характера породы является высокая энергичность, бретонский палевый бассет никогда не сидит на месте, он хочет со всеми познакомиться, все осмотреть и понюхать. Так дает о себе знать охотничье прошлое этих собак, они любят быть в движении, играть и общаться.

Особую популярность бретонскому палевому бассету принесло его добродушие, порода славится своей открытостью, веселым нравом и игривостью. К отрицательным качествам породы можно отнести хитрость, упрямство и непослушание, однако грамотная дрессировка способна минимизировать эти свойства характера.

Правила содержания

Бретонские палевые бассеты могут успешно приспособиться к жизни как в загородном доме, так и в городской квартире. Но в любом случае, собака будет нуждаться в длительных прогулках и иных видах физической активности, от этого зависит не только ее физическое здоровье, но и психологическое равновесие.

Уход

Густая шерсть собак этой породы нуждается в регулярном вычесывании, также питомцам может потребоваться стрижка. Помимо этого бретонскому палевому бассету необходима регулярная гигиена глаз, ушей, когтей и зубов. Порода относится к числу чистоплотных животных и не требует сложного ухода.

Принципы питания

Бретонского палевого бассета можно кормить как готовыми кормами промышленного производства, так и натуральными продуктами. Во втором случае основу рациона составляют продукты белковой природы (мясо, субпродукты), сложные углеводы (каши) и овощи.

Здоровье

Собаки породы бретонский палевый бассет обладают хорошим здоровьем, крепким иммунитетом и не имеют склонности к наследственным генетическим заболеваниям. Забота о состоянии питомца должна включать регулярную вакцинацию, качественное питание и своевременные осмотры в ветеринарной клинике.

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