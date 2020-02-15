Broadcom представил чип Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6 обладает большим преимуществом над Wi-Fi 5. Он намного быстрее и потребляет меньше энергии для подключенных устройств.

Wi-Fi 6 использует диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц, но чип Broadcom Wi-Fi 6E расширяет поддержку диапазона до 6 ГГц. Он удвоить скорость мобильных устройств. 6Е предлагает широкие каналы 160 МГц и скорость до 2 Гбит/с, тогда как Wi-Fi 6 ограничен каналом 80 МГц и скоростью 1 Гбит/с. Чип BCM4389 имеет доступ к Bluetooth 5, обеспечивая соединение в два раза быстрее.

По словам производителя, новый чип появится в конце 2020 года в США.