Будущие процессоры AMD Genoa на базе Zen 4 будут иметь 1 МБ кэш-памяти L2 на ядро

Сегодня стало известно что будущие процессоры AMD Genoa на базе Zen 4 будут иметь 1 МБ кэш-памяти L2 на ядро. Поскольку процессор инженерного образца заблокирован на частоте 1,2 ГГц, фактические результаты тестов не представляют особого интереса, но один интересный факт, который мы получаем, заключается в том, что AMD увеличила кэш L2 до 1 МБ на ядро, или вдвое больше, чем у его предшественника.

Несмотря на низкую тактовую частоту, процессор Genoa близок к EPYC 7513 в одноядерных тестах, и этот процессор имеет базовую тактовую частоту 2,6 ГГц и тактовую частоту 3,65 ГГц, обе системы работают под управлением Ubuntu 20.04 LTS. Ему удается превзойти его в нескольких подтестах, таких как навигация, SQLite, HTML5, размытие по Гауссу и распознавание лиц, и он находится в пределах нескольких баллов. Это весьма впечатляет, учитывая, что инженерный образец Genoa работает на частоте менее половины своей мощности или даже на треть тактовой частоты EPYC 7513. Говорят, что AMD выпустит свои процессоры Genoa на базе Zen 4 в конце этого года.