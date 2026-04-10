Бюджет Marathon составляет 250 миллионов долларов

Игра Marathon, новый extraction-шутер от Bungie, который фактически перезапускает старую научно-фантастическую вселенную студии, по данным инсайдеров, оказался значительно дороже, чем многие ожидали. Согласно информации Forbes, бюджет проекта превышает 200 миллионов долларов и, вероятно, может быть ближе к 250 миллионам долларов, при этом не учитываются текущие расходы на поддержку и выпуск нового контента. Такие суммы уже не выглядят чем-то уникальным для индустрии. Например, Marvel’s Spider-Man 2 обошлась примерно в 300 миллионов долларов, а, по данным Bloomberg, большинство современных AAA-проектов уже стабильно переваливают за 300 миллионов долларов, во многом из-за растущих затрат на разработку и зарплаты.

Параллельно Call of Duty ежегодно требует сотни миллионов долларов инвестиций от Activision, но там модель более предсказуемая — новые части выходят каждый год и почти гарантированно возвращают аудиторию. С Marathon ситуация сложнее. Это live-service проект в период, когда рынок таких игр перегружен — многие крупные и не очень крупные сервисные игры закрываются вскоре после запуска, иногда через год, иногда через месяцы или даже недели. На фоне этого судьба проекта вызывает вопросы, особенно учитывая обсуждения онлайна в Steam и оценки продаж, которые, по слухам, составляют всего 1,2 миллиона копий. Достаточно ли этого, чтобы окупить столь высокий бюджет и дальнейшие расходы на поддержку? Вопрос достаточно сложный.
