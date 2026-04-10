Бюджет Marathon составляет 250 миллионов долларов

Параллельно Call of Duty ежегодно требует сотни миллионов долларов инвестиций от Activision, но там модель более предсказуемая — новые части выходят каждый год и почти гарантированно возвращают аудиторию. С Marathon ситуация сложнее. Это live-service проект в период, когда рынок таких игр перегружен — многие крупные и не очень крупные сервисные игры закрываются вскоре после запуска, иногда через год, иногда через месяцы или даже недели. На фоне этого судьба проекта вызывает вопросы, особенно учитывая обсуждения онлайна в Steam и оценки продаж, которые, по слухам, составляют всего 1,2 миллиона копий. Достаточно ли этого, чтобы окупить столь высокий бюджет и дальнейшие расходы на поддержку? Вопрос достаточно сложный.