Обзор игры New Super Lucky’s Tale. Веселый и яркий платформер на PlayStation 5

Платформер New Super Lucky’s Tale спустя 7 лет добрался до консолей актуального поколения. Вчера состоялся релиз на PlayStation 5, предложив поддержку возможностей геймпада DualSense, поддержку разрешения 4К и частоту до 120 кадров. Помимо этого игра стала доступна в виде физического издания для коллекционеров. Разработана игра Playful Studios и издана PQube, сохранив дух и задор оригинальной игры.

Не ошибусь если скажу, что игры такого жанра несмотря на кажущуюся несерьезность, привлекают к себе внимание и могут заинтересовать даже серьезных игроков. Это не детские глупости, а возможность получить хороший опыт и эмоции во время прохождения. Красочный платформер с 3D-локациями и с концепцией ретро-игр. В центре истории лисенок, которому предстоит защитить Книгу Веков от злой кошки Джинкс, которая пытается ее выкрасть и вернуть потерянные страницы. Чтение данной книги содержит информацию и открывает порталы в разные миры, ее сохранность важна для этой игровой вселенной.

Основная задача игры состоит в том, чтобы пройти все уровни в различных мирах и собрать клеверы, необходимые для восстановления контроля над Книгой Веков. На каждом этапе можно добыть четыре клевера, и каждый из них требует выполнения определённых условий. Один выдается за прохождение уровня, другой — за сбор 300 монет, третьим наградят за нахождение всех пяти букв слова LUCKY, а последний представляет собой спрятанный клевер, который нужно отыскать на уровне. Такой подход делает игру увлекательной и предоставляет возможность переигрывать уровни, поскольку собрать все четыре клевера с первого раза удаётся далеко не всегда.

Игровой процесс в New Super Lucky's Tale устроен так, что управление главным героем, Лаки, крайне простое и доступное. Его арсенал умений ограничивается двойным прыжком, ударом хвостом и возможностью зарываться под землю — других действий просто нет. На первый взгляд это может показаться минималистичным, но именно такая лаконичность становится большим плюсом игры. Никому не по душе платформеры, где персонажу доступны десятки навыков, из которых большая часть используется всего пару раз. Здесь освоить все способности Лаки можно за считанные минуты, что позволяет игроку сконцентрироваться на главном — удовольствии от самого процесса игры.

Эта игра неожиданно богата сюжетом. Несмотря на акцент на геймплей, разработчики не пренебрегают моментами, где вы можете остановиться и поговорить с разнообразными NPC. Большинство из них проработаны достаточно глубоко, что добавляет очарования миру игры. Однако сюжет не навязывается чрезмерно. Создатели прекрасно осознают, что главная цель игрока – бегать, прыгать, сражаться и собирать предметы. Игра с охотой предоставляет такую возможность в рамках хорошо спроектированных уровней.

Желание продолжать играть не покидает ни на минуту. Визуальная составляющая игры чарует: яркие локации, живописная палитра и забавный дизайн персонажей. Особенно это проявляется в образе Лаки – главный герой буквально излучает счастье. Этот маленький лисенок вызывает моментальную симпатию, оставаясь примером беззаботной радости, которая могла бы вдохновить даже Мари Кондо. Это особенно приятно для тех, кто жаждет вызова. Ведь основной критикой New Super Lucky's Tale остается относительно низкая сложность. Хотя освоение начальных этапов облегчается скромным набором движений Лаки, отсутствие значительного развития геймплея ограничивает игру созданием лишь чуть более сложных препятствий. Все доступные действия сводятся к трем движениям, из-за чего лисы приходится больше полагаться на дизайн уровней, чем на расширение механик.

Игровая механика позволяет наряжать Лаки в разнообразные костюмы за монеты, собранные на уровнях. Хотя эти монеты не влияют на игровой процесс, возможность изменить внешний вид и сделать персонажа еще симпатичнее – приятное дополнение, которое вызывает только положительные эмоции. Контента достаточно, чтобы юные геймеры долгое время оставались увлечены, а более взрослые игроки, испытывающие теплые чувства к жанру, смогут насладиться предложенным опытом. Единственный минус заключается в отсутствии настроек сложности: для опытных игроков игра может показаться чересчур легкой.

Однако это не умаляет её привлекательности, так как захватывающий игровой процесс позволяет сосредоточиться на удовольствии от прохождения. Вас ждут разнообразные костюмы, доступные для покупки, скрытые уровни для исследования и коллекционные предметы в умеренном количестве — все это выдержано в балансе, чтобы не ощущалось утомительным или труднодоступным.

New Super Lucky's Tale – яркий и веселый платформер с разнообразной организацией уровня, головоломками, плавной картинкой, незамысловатым саундтреком, реиграбельностью с поиском коллекционных предметов, кастомизацией главного героя. Хорошая возможность познакомиться с игрой если не сделали это ранее.