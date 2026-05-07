На консолях и ПК вышла игра WILL: Follow The Light

Студия TomorrowHead анонсировала выход своей новой игры, WILL: Follow The Light, разработанной на движке Unreal Engine 5. Эта игра представляет собой нарративное приключение, вводящее игроков в мир, где свет играет ключевую роль, выступая не только как источник освещения, но и как проводник, носитель воспоминаний и символ смысла. WILL: Follow The Light — это игра-головоломка от первого лица, повествующая о личном и опасном путешествии главного героя по суровым северным пейзажам. Игроки возьмут на себя роль Уилла, смотрителя маяка, чье уединенное существование внезапно нарушается радиосообщением. Его родной город находится в беде, а сын бесследно исчез.

Движимый решимостью найти сына, Уилл отправляется в плавание на своей яхте "Молли". Он становится одиноким странником, исследующим разрушенный мир, полный позабытых секретов и нераскрытых истин. Для продвижения по сюжету игрокам необходимо следовать за лучами света, которые рассекречивают скрытые тропы, раскрывают потаенные истории и в конечном итоге определяют дальнейшую судьбу Уилла.
  • Впечатляющий визуальный мир - Исследуйте сюрреалистические просторы: динамическое освещение меняет окружающий ландшафт и подсказывает путь.
  • Сюжет, построенный на выборе - Ваши решения влияют на события в мире и на то, чем всё закончится.
  • Атмосферный звук - Оригинальный саундтрек откликается на движения игрока и на то, что происходит в игре.
  • Бесшовное исследование - Беспрепятственно перемещайтесь по связанным между собой локациям и сами решайте, в каком темпе открывать многослойную историю.
