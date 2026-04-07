Steam будет определять FPS в играх ещё до их покупки…

Появилась информация, что Steam готовит новую функцию под названием Frame Estimator, которая сможет заранее оценивать производительность ПК ещё до покупки игры. Учитывая, что платформа от Valve остаётся крупнейшей игровой экосистемой с доступом к миллионам компьютеров, у неё есть все данные, чтобы реализовать такую систему. Клиент Steam уже давно предлагает пользователям участвовать в сборе телеметрии, передавая обезличенные данные о конфигурации ПК и запущенных играх. На основе этой информации сервис сможет прогнозировать, сколько кадров в секунду выдаст конкретная система в той или иной игре. Например, для определённого процессора, видеокарты и объёма оперативной памяти будет показано, сможет ли игра стабильно работать при 60 FPS в 1440p на высоких настройках или при других выбранных параметрах.
Пока что точный вид функции неизвестен — её всё ещё дорабатывают перед публичным бета-тестированием. Однако уже около месяца Valve собирает анонимные данные о FPS непосредственно во время запуска игр. С учётом потенциально миллионов участников формируется огромная база, которая позволит системе оценивать производительность без необходимости запускать игру на конкретном устройстве. В итоге в клиенте Steam может появиться инструмент, который заранее покажет, на что способен ПК пользователя. По сути, это рекомендательная система, которая будет опираться на типичные показатели аналогичных конфигураций при разных настройках графики и разрешениях.