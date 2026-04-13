Rockstar Games подтвердила слив информации

Сегодня компания Rockstar Games официально подтвердила, что часть её данных была скомпрометирована из-за взлома стороннего разработчика. Ответственность на себя взяла группа ShinyHunters, заявив, что получила доступ к инфраструктуре через сервисы Snowflake — популярного облачного провайдера — и Anodot, который используется для мониторинга затрат и аналитики. Хакеры требуют выкуп до 14 апреля, угрожая в противном случае опубликовать украденные данные. В комментарии для Kotaku компания подчеркнула, что масштаб утечки ограничен и инцидент «не оказывает влияния на организацию или игроков». Точный характер украденной информации не раскрывается, однако предполагается, что речь идёт о корпоративных данных, а не о пользовательской базе. Это могут быть финансовые документы, маркетинговые материалы или контракты с партнёрами вроде Sony и Microsoft.

Это уже не первый громкий взлом Rockstar Games. В 2022 году группа Lapsus$ слила в сеть большой массив видеоматериалов из ранней версии Grand Theft Auto VI, что стало одним из самых резонансных инцидентов в игровой индустрии. Впрочем, стоит отметить, что это играет разработчикам лишь на руку, ведь они получают возможность хайпить в интернете перед релизом и без того самой ожидаемой игры десятилетия, да ещё и совершенно бесплатно. Да, слив информации может нанести какой-то урон издателю, но можно не сомневаться, что на продажах проекта это не скажется от слова совсем — GTA 6 слишком уж большая.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor