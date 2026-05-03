Стартовал фестиваль Games from Russia в Steam…

На фестивале можно будет увидеть как уже завоевавшие популярность игры, так и свежие разработки, которые, несомненно, привлекут внимание как игроков, так и представителей прессы и издательского бизнеса. Игры, созданные при поддержке фонда Indie GO, будут представлены на фестивале Games From Russia в Steam. Событие стартует сегодня в 21:00 по московскому времени. Среди участников — симулятор ремонта техники In Trusted Hands, выходящий 7 мая, кооперативный хоррор о преступном мире P.O.N., умиротворяющий симулятор Tiny Shop: make it cozy, карточный рогалик Forsaken Lands, необычный симулятор очистки после сражений с гигантскими монстрами Kaiju Cleaner Simulator, приключение Midnight Souls, кооперативный экшен в условиях постапокалипсиса BUS: Bro u Survived и множество других проектов.