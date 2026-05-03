Стартовал фестиваль Games from Russia в Steam

В Steam начался фестиваль "Games from Russia", представляющий собой цифровую витрину для российских и ближневосточных разработчиков, где они могут показать свои творения широкому кругу геймеров. Генеральным спонсором этого мероприятия стал Фонд поддержки независимых разработчиков Indie GO.

На фестивале можно будет увидеть как уже завоевавшие популярность игры, так и свежие разработки, которые, несомненно, привлекут внимание как игроков, так и представителей прессы и издательского бизнеса. Игры, созданные при поддержке фонда Indie GO, будут представлены на фестивале Games From Russia в Steam. Событие стартует сегодня в 21:00 по московскому времени. Среди участников — симулятор ремонта техники In Trusted Hands, выходящий 7 мая, кооперативный хоррор о преступном мире P.O.N., умиротворяющий симулятор Tiny Shop: make it cozy, карточный рогалик Forsaken Lands, необычный симулятор очистки после сражений с гигантскими монстрами Kaiju Cleaner Simulator, приключение Midnight Souls, кооперативный экшен в условиях постапокалипсиса BUS: Bro u Survived и множество других проектов.
