Бюджетная зеркалка Canon EOS 250D сможет записывать видео в 4К

Японские источники поделились рендерами и подробностями о зеркальной камере Canon EOS 200D, которая еще не была представлена официально. Итак, грядущая новинка получит процессор Digic 8, датчик изображения CMOS формата APS-C разрешением 24,1 Мп, функцию аппаратного оптимизатора оптики (Digital Lens Optimizer) и автокоррекции яркости (Auto Lighting Optimizer), технологию Dual Pixel CMOS AF, возможность записывать видео в разрешении 4К при 24 или 25 кадрах в секунду, пятиосевую стабилизацию, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Размеры камеры составят 122,4:92,6:69,8 мм, а масса – от 402 до 451 грамма в зависимости от версии. Официальная презентация Canon EOS 250D запланирована на 25 апреля.