Бюджетные смартфоны получат высококлассные функции с новыми чипами Qualcomm

Сети пятого поколения только начинает пробиваться в свет и пока реальность такова, что 4G останется основой нашей беспроводной связи еще как минимум на несколько лет. Qualcomm решила выпустить три новых мобильных чипа, ориентированных на работу с 4G для смартфонов среднего и нижнего уровня: Snapdragon 720G, 662 и 460.

Все три чипа получают функции, которые мы привыкли видеть на дорогих телефонах. Это означает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 с Qualcomm FastConnect и возможности ИИ, которые помогут с «пользовательским опытом в фотографиях, голосовыми помощниками и практически всегда включенными сценариями для повышения понимания контекста».

Snapdragon 720G предназначен для удовлетворения потребностей мобильных геймеров, Snapdragon 662 сделает работу с тройными камерами приятнее, а бюджетный Snapdragon 460 станет самым производительным процессором, который также получит расширенную поддержку ИИ. Первые устройства на Snapdragon 720G появятся уже весной этого года. Бюджетным же SD 662 и 460 придётся подождать до конца года.