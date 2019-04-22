Бюджетный Qualcomm Snapdragon 735 будет поддерживать 5G

2019-04-22, Автор - Ganibal; Продукт - Snapdragon 735; [86]
Сразу после того, как Qualcomm представила премиальный Snapdragon 730 в своей линейке процессоров, в Интернете просочилась информация о предполагаемых технических характеристиках нового Snapdragon 735.

Утечка информации о будущем процессоре не вызывает особых сюрпризов и соответствует ожиданиям процессоров Qualcomm среднего класса. Тем не менее, информация показывает, что чипсет имеет опциональную поддержку для модемов 5G, что позволяет предположить, что он может сыграть решающую роль в обеспечении связи следующего поколения 5G с телефонами среднего уровня. Snapdragon 735 будет построен с использованием 7-нм технологического процесса и представляет собой восьмиъядерное устройство, чем то похож на Snapdragon 855. Однако, в отличие от конфигурации 2 + 2 + 4, как в Snapdragon 855, будущий процессор, будет предлагать 1 + 1 + 6 с окта-ядром, с настроенными ядрами серии Kryo 4xx. Сообщается, что тактовые частоты привязаны к 2,9 ГГц, 2,4 ГГц и 1,8 ГГц, а шесть ядер будут работать на низкой скорости пара 1,8 ГГц. Учитывая 7-нм архитектуру и эту конфигурацию, Snapdragon 735 должен быть достаточно энергоэффективным.

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