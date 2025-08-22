Bungie лишилась ведущего руководителя

«Мы прошли через многое — запустили новую главу Destiny, построили независимую live-ops-организацию, способную самостоятельно создавать и выпускать игры, и стали частью потрясающей семьи Sony Interactive Entertainment», — написал Парсонс. Труман работает в Bungie с 2010 года, а в 2022-м занял пост директора по развитию. Он отметил, что команда полностью сосредоточена на работе над Marathon и Destiny, добавив, что уже в этом году студия покажет больше в обоих проектах. При этом аудитория геймеров восприняла эту новость не очень хорошо — дело в том, что такого рода увольнения обычно говорят о перестановке внутри компании, при том на самом высоком уровне. И обычно это плохо сказывается на конечном результате, так как у нового руководителя свои идеи и мнение.