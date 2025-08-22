Bungie лишилась ведущего руководителя

Генеральный директор Bungie Пит Парсонс объявил, что покидает компанию спустя десять лет работы на этой должности. В опубликованном в четверг заявлении он отметил, что решил передать эстафету давнему сотруднику студии Джастину Труману. Парсонс проработал в Bungie более двух десятилетий и руководил студией в период запуска Destiny 2 в 2017 году, а также выхода её крупного дополнения The Final Shape. В 2022 году Sony Interactive Entertainment приобрела Bungie за 3,6 миллиарда долларов. С тех пор студия столкнулась с массовыми увольнениями и переносом шутера Marathon после неудачных альфа-тестов. Кроме того, в мае один из художников обвинил Bungie в использовании его работ в Marathon без разрешения.

«Мы прошли через многое — запустили новую главу Destiny, построили независимую live-ops-организацию, способную самостоятельно создавать и выпускать игры, и стали частью потрясающей семьи Sony Interactive Entertainment», — написал Парсонс. Труман работает в Bungie с 2010 года, а в 2022-м занял пост директора по развитию. Он отметил, что команда полностью сосредоточена на работе над Marathon и Destiny, добавив, что уже в этом году студия покажет больше в обоих проектах. При этом аудитория геймеров восприняла эту новость не очень хорошо — дело в том, что такого рода увольнения обычно говорят о перестановке внутри компании, при том на самом высоком уровне. И обычно это плохо сказывается на конечном результате, так как у нового руководителя свои идеи и мнение.
