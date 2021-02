CD Projekt Red выпустила Hotfix 1.11 для Cyberpunk 2077

CD Projekt Red выпустила новый патч Hotfix 1.11 для Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 Hotfix 1.11 доступен для PC, для консолей и версии Stadia. Ранее было известно об ошибке в квесте "Down on the Street", после обновления квест будет работать корректно. Кроме того, в обновление есть еще одно исправление которое появилось в патче 1.1. Ее суть в том, что некорректно работала статистика при подборе дропа или снаряжения. Из-за этого подбор лута стал бесполезен для игроков, новый патч устраняет этот баг.

CD Projekt Red продолжает работу над исправлениями ошибок в игре Cyberpunk 2077. Было объявлено, что следующий крупный патч выйдет в феврале.