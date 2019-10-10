CHUWI UBook Pro готов к продаже

Официально представлен планшетный компьютер CHUWI UBook Pro, который работает на 8 гигабайта оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти. Этого предостаточно, чтобы вы могли играть в игры, запускать разного рода контент для работы или развлечений, плюс у новинки большой яркий экран с реалистичной цветопередачей и прочие бонусы. Но, конечно, главное преимущество CHUWI UBook Pro заключается в его стоимости, ведь за эти деньги вы не сможете найти ни одного конкурента с такими же характеристиками или дизайном корпуса. Производитель показал просто шикарное устройство за 449 долларов и это позволит вам проникнуть в мир высоких технологий за вполне адекватные средства. Для многих пользователей этого предостаточно.