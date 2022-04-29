COLORFUL выпустила оперативную память CVN Guardian DDR5

Компания Colorful Technology Company Limited, профессиональный производитель графических карт, материнских плат, универсальных игровых и мультимедийных устройств, а также высокопроизводительных систем хранения данных, выпустила оперативную память CVN Guardian DDR5 для новейшего процессора Intel Core 12-го поколения и грядущей серии AMD Ryzen 7000. CVN Guardian DDR5 будет предлагаться с базовой частотой 4800 МГц, а также в комплектах 5600 МГц и 6000 МГц для опытных пользователей. В CVN Guardian DDR5 используются модули памяти объемом 16 ГБ, которые продаются в упаковках по одному модулю. Память CVN Guardian DDR5 предназначена для дополнения материнских плат серии COLORFUL CVN, включая материнские платы CVN B660M GAMING FROZEN и CVN Z690 GAMING FROZEN, имеющие соответствующий серебристый цвет.

Память CVN Guardian DDR5 тщательно протестирована, чтобы гарантировать стабильность и долговечность. Каждый модуль памяти протестирован на устойчивость к вибрации, ударам, экстремальным температурам и случайным падениям. Он также прошел 48-часовой тест на стабильность. COLORFUL также тесно сотрудничала с другими крупными производителями материнских плат для обеспечения совместимости. По сравнению с модулями памяти DDR4, модули памяти DDR5 имеют собственную ИС управления питанием (PMIC), позволяющую модулям памяти DDR5 работать при более низком напряжении. CVN Guardian DDR5 не является исключением, имея низкое рабочее напряжение даже при высоких частотах. Спецификация DDR5 4800 МГц работает при напряжении 1,1 В, спецификация 5600 МГц — при 1,25 В, а высокопроизводительная спецификация 6000 МГц — при 1,35 В.

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