COLORFUL выпустила оперативную память CVN Guardian DDR5…

Память CVN Guardian DDR5 тщательно протестирована, чтобы гарантировать стабильность и долговечность. Каждый модуль памяти протестирован на устойчивость к вибрации, ударам, экстремальным температурам и случайным падениям. Он также прошел 48-часовой тест на стабильность. COLORFUL также тесно сотрудничала с другими крупными производителями материнских плат для обеспечения совместимости. По сравнению с модулями памяти DDR4, модули памяти DDR5 имеют собственную ИС управления питанием (PMIC), позволяющую модулям памяти DDR5 работать при более низком напряжении. CVN Guardian DDR5 не является исключением, имея низкое рабочее напряжение даже при высоких частотах. Спецификация DDR5 4800 МГц работает при напряжении 1,1 В, спецификация 5600 МГц — при 1,25 В, а высокопроизводительная спецификация 6000 МГц — при 1,35 В.