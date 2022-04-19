CORSAIR представил комплекты оперативной памяти Vengeance DDR5 SO-DIMM

CORSAIR, мировой лидер в области компонентов предназначенных для геймеров, объявила сегодня о пополнении своей линейки передовой памяти DDR5: VENGEANCE DDR5 SODIMM.

Эти модули, оптимизированные для новейших игровых и высокопроизводительных ноутбуков с памятью DDR5 и ПК малого форм-фактора, обеспечивают революционную производительность DDR5 для совместимых систем. Первоначально выпущенная со скоростью до 4800 МГц и емкостью до 64 ГБ (2x32 ГБ), VENGEANCE DDR5 SODIMM раздвигает границы производительности памяти для ноутбуков и компактных форм-факторов.

Современным игровым ноутбукам с памятью DDR5, таким как Alienware x17 R2, MSI Raider GE66 12UHS и ASUS ROG Zephyrus M16, для полной реализации потенциала производительности требуется память высокого качества. DDR5 гарантирует, что современные высокопроизводительные ЦП будут получать данные как можно быстрее, повышая скорость системы и вычислительную мощность до еще больших высот. Модули VENGEANCE DDR5 SODIMM используют более высокие частоты и большую емкость памяти DDR5 для сокращения времени загрузки и многозадачности в широком диапазоне популярных ноутбуков.

Продолжая традицию CORSAIR обеспечивать высочайшее качество и надежность DRAM, модули SODIMM VENGEANCE DDR5 построены только на тщательно отсортированных вручную чипах памяти, обеспечивающих стабильную производительность на высоких частотах, а также на высокопроизводительных печатных платах, обеспечивающих превосходное качество сигнала и стабильность.