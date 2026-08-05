CXMT обогнала конкурентов на рынке ОЗУ

Китайская компания CXMT стала самым быстрорастущим производителем оперативной памяти в мире по итогам второго квартала 2026 года. Как и китайский контрактный производитель процессоров SMIC, компания CXMT играет важную роль в стратегии Китая по достижению технологической независимости в полупроводниковой отрасли. При этом, в отличие от SMIC, CXMT уже способна выпускать самые современные чипы памяти — по данным нескольких источников, компания добилась прогресса в разработке памяти стандарта LPDDR6.

Согласно исследованию Counterpoint Research, во втором квартале 2026 года Samsung вернула себе лидерство на мировом рынке DRAM. Доля компании по выручке достигла 39%, что сделало её крупнейшим производителем оперативной памяти в мире. Рост Samsung произошёл за счёт SK Hynix — несмотря на то, что выручка компании увеличилась на 214% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, её рыночная доля сократилась на 12 процентных пунктов и составила 26%. Практически вплотную к SK Hynix приблизилась Micron. Во втором квартале её доля рынка достигла 25%, благодаря чему компания едва не стала вторым крупнейшим поставщиком памяти DRAM в мире по объёму выручки. Но наибольший рост продемонстрировала именно CXMT. За год выручка китайского производителя памяти DRAM увеличилась сразу на 716%, что стало лучшим результатом в отрасли. Второе место заняла тайваньская компания Nanya Technology, показавшая рост на 690%. И это только начало для этих компаний.
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