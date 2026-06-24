Xiaomi представила свой первый NAS-сервер

Сегодня компания Xiaomi официально анонсировала своё первое сетевое хранилище данных (NAS-сервер), которое получило название Xiaomi Smart Storage. Полные технические характеристики новинки компания Xiaomi пока что не раскрыла, но производитель подтвердил, что Smart Storage будет доступен в трёх конфигурациях, и все они основаны на двухдисковой архитектуре. Базовая версия под названием Beginner предлагает 4 ТБ хранилища (2 ТБ x 2) по цене 2299 юаней (около 338 долларов). Естественно, цена указана без накопителей — их приобретать придётся отдельно. Версия Advanced увеличивает объём до 8 ТБ (4 ТБ x 2) по цене 2899 юаней (около 426 долларов), а топовая версия Professional предлагает 16 ТБ (8 ТБ x 2) за 4699 юаней (около 690 долларов).

Примечательно, что двухдисковая схема во всех версиях намекает, что устройство подойдёт как пользователям для локального хранения контента, так и небольшим офисам, которым нужна собственная система резервного копирования. Особенно привлекательными выглядят цены на этапе краудфандинга (розничные цены компания сообщит позже), что делает Xiaomi Smart Storage выгодным вариантом на фоне конкурентов. Но вопрос здесь скорее не в характеристиках, а в качестве софта. Для NAS-сервера очень важно, чтобы программное обеспечение было надёжным, понятным и удобным, но далеко не все пользователи готовы рискнуть в этом плане с техникой от компании Xiaomi. Возможно, если модель выйдет в глобальный релиз, можно будет об этом думать.
Спрос на память DDR4 существенно вырос на фоне дефицита…
Несмотря на активное продвижение DDR5, память стандарта DDR4 пока не собирается уходить с рынка. Более то…
Samsung выпустила память на 900 слоёв…
Компания Samsung приблизилась к созданию 1000-слойной V-NAND-памяти — компании уже удалось разработать пе…
AMD представила стандарт памяти EXPO Ultra Low Latency…
Компания AMD представила на Computex 2026 новую технологию для своего стандарта памяти EXPO под названием…
Samsung прогнозирует кризис памяти в 2027 году…
Дефицит оперативной памяти, который уже приводит к росту цен на устройства — от смартфонов до портативных…
Память DDR5 подорожает на 500% до конца года…
Постоянный рост цен на память DDR5 делает всё сложнее как апгрейд уже существующих компьютеров, так и сбо…
SK Hynix готовит к релизу память нового поколения…
Компания SK Hynix начнёт массовое производство своего 375-слойного NAND Flash-решения к концу 2026 года, …
Intel разработала передовую память HB3DM…
Intel и SoftBank через совместную дочернюю компанию Saimemory разрабатывают альтернативу популярной памят…
Цены на DDR4 впервые за долгое время упали…
Цены на DDR4 наконец начали снижаться после резкого роста — в марте спотовая стоимость чипов объёмом 16 Г…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor