Xiaomi представила свой первый NAS-сервер

Сегодня компания Xiaomi официально анонсировала своё первое сетевое хранилище данных (NAS-сервер), которое получило название Xiaomi Smart Storage. Полные технические характеристики новинки компания Xiaomi пока что не раскрыла, но производитель подтвердил, что Smart Storage будет доступен в трёх конфигурациях, и все они основаны на двухдисковой архитектуре. Базовая версия под названием Beginner предлагает 4 ТБ хранилища (2 ТБ x 2) по цене 2299 юаней (около 338 долларов). Естественно, цена указана без накопителей — их приобретать придётся отдельно. Версия Advanced увеличивает объём до 8 ТБ (4 ТБ x 2) по цене 2899 юаней (около 426 долларов), а топовая версия Professional предлагает 16 ТБ (8 ТБ x 2) за 4699 юаней (около 690 долларов).

Примечательно, что двухдисковая схема во всех версиях намекает, что устройство подойдёт как пользователям для локального хранения контента, так и небольшим офисам, которым нужна собственная система резервного копирования. Особенно привлекательными выглядят цены на этапе краудфандинга (розничные цены компания сообщит позже), что делает Xiaomi Smart Storage выгодным вариантом на фоне конкурентов. Но вопрос здесь скорее не в характеристиках, а в качестве софта. Для NAS-сервера очень важно, чтобы программное обеспечение было надёжным, понятным и удобным, но далеко не все пользователи готовы рискнуть в этом плане с техникой от компании Xiaomi. Возможно, если модель выйдет в глобальный релиз, можно будет об этом думать.