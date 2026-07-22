Глава SK Hynix считает, что цены на память взлетят в 2027 году

Если вам кажется, что вызванный дефицитом памяти и ростом цен кризис на рынке потребительской электроники уже достиг своего пика, генеральный директор SK Hynix считает иначе. На фоне регулярных прогнозов о том, что баланс между спросом и предложением на рынке памяти не будет достигнут ещё много лет, он предупреждает о ещё более серьёзных проблемах в будущем. Глава SK Hynix Квак Но Чжон заявил, что после уже пережитых потрясений отрасль столкнётся с ещё более тяжёлым периодом. По его словам, 2027 год может стать худшим годом в истории индустрии с точки зрения баланса спроса и предложения.

Для понимания масштабов проблемы стоит отметить, что, согласно недавнему отчёту Business Times, объёмы поставок кремниевых пластин для производства памяти в 2027–2028 годах будут увеличиваться примерно на 12% ежегодно. Однако около половины этих мощностей будет направлено на выпуск памяти HBM. Ожидается, что Samsung поставит около 12 миллиардов ГБ памяти HBM в 2026 году и увеличит этот показатель до 20 миллиардов ГБ в 2027 году. В свою очередь SK Hynix планирует отгрузить 18 миллиардов ГБ HBM в 2026 году и 24 миллиарда ГБ в 2027 году. В результате рост поставок традиционной памяти DRAM вне сегмента HBM в 2027–2028 годах будет ограничен примерно 15% в год, тогда как спрос, по прогнозам, увеличится на 22%. Это означает дальнейшее усиление дефицита и сохранение давления на цены. То есть, если говорить простыми словами, ждать снижения цен в обозримом будущем не стоит.
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