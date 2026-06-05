Спрос на память DDR4 существенно вырос на фоне дефицита

Несмотря на активное продвижение DDR5, память стандарта DDR4 пока не собирается уходить с рынка. Более того, производители материнских плат и модулей памяти фиксируют новый всплеск спроса на старую платформу и уже готовятся увеличить объёмы производства совместимых решений. Хотя в некоторых регионах популярность DDR4 действительно снизилась, во многих странах спрос на такие системы остаётся очень высоким. Одной из главных причин стали стремительно растущие цены на DDR5 и SSD-накопители. Из-за этого собрать бюджетный компьютер стоимостью менее 1000 долларов становится всё сложнее, а во второй половине 2026 года ситуация продолжает ухудшаться. DDR4 также подорожала, однако её стоимость всё ещё значительно ниже по сравнению с модулями DDR5 аналогичной ёмкости.

Кроме того, сами платформы DDR4 обходятся дешевле современных решений вроде AMD AM5 и Intel LGA 1851, а также систем на базе LGA 1700 с поддержкой DDR5. Соответственно, многие производители начали готовиться к наращиванию выпуска материнских плат с поддержкой DDR4. Этот тренд хорошо заметен и на примере платформы AM4. Ранее сообщалось, что её доля популярности приблизилась к 40%, практически сравнявшись с AM5. А процессоры Ryzen 5000 продолжают стабильно входить в число самых продаваемых моделей на Amazon — особенно выделяются Ryzen 5 5500, Ryzen 7 5800XT и другие представители серии. Дополнительный интерес к платформе подогревает и недавнее возвращение AMD Ryzen 7 5800X3D в обновлённой юбилейной версии, посвящённой 10-летию AM4.