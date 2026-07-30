Ситуация с памятью в 2027 году станет гораздо хуже

При этом недавний отчёт Business Times указывает, что общий объём поставок пластин для производства памяти в 2027–2028 годах может увеличиваться примерно на 12% ежегодно. Однако около половины этого объёма будет направляться на выпуск HBM-памяти, которая используется в ускорителях искусственного интеллекта. Ожидается, что Samsung поставит около 12 миллиардов ГБ HBM-памяти в 2026 году, а в 2027 году увеличит этот показатель до 20 миллиардов гигабайт. SK Hynix, в свою очередь, планирует поставить 18 миллиардов ГБ HBM в 2026 году и 24 миллиарда ГБ в 2027 году. Из-за перераспределения производственных мощностей рост объёмов обычной DRAM без учёта HBM в 2027–2028 годах может ограничиться примерно 15% в год. При этом спрос на такую память, по прогнозам, будет расти примерно на 22% ежегодно. То есть предложение будет сильно отставать от спроса, что лишь повысит рост цен в будущем.