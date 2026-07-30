Ситуация с памятью в 2027 году станет гораздо хуже

Похоже, рынок DRAM-памяти столкнулся с серьёзными проблемами из-за стремительного роста спроса на HBM-память. По словам генерального директора Apacer, дефицит DRAM может усилиться настолько, что в 2027 году поставки этой памяти сократятся на 70% по сравнению с предыдущим годом. Такие прогнозы совпадают с недавними заявлениями генерального директора SK Hynix Квак Но Чжуна. Он считает, что даже после уже произошедших потрясений на рынке памяти ситуация продолжит ухудшаться. По его словам, 2027 год может стать «худшим годом в истории отрасли с точки зрения предложения».

При этом недавний отчёт Business Times указывает, что общий объём поставок пластин для производства памяти в 2027–2028 годах может увеличиваться примерно на 12% ежегодно. Однако около половины этого объёма будет направляться на выпуск HBM-памяти, которая используется в ускорителях искусственного интеллекта. Ожидается, что Samsung поставит около 12 миллиардов ГБ HBM-памяти в 2026 году, а в 2027 году увеличит этот показатель до 20 миллиардов гигабайт. SK Hynix, в свою очередь, планирует поставить 18 миллиардов ГБ HBM в 2026 году и 24 миллиарда ГБ в 2027 году. Из-за перераспределения производственных мощностей рост объёмов обычной DRAM без учёта HBM в 2027–2028 годах может ограничиться примерно 15% в год. При этом спрос на такую память, по прогнозам, будет расти примерно на 22% ежегодно. То есть предложение будет сильно отставать от спроса, что лишь повысит рост цен в будущем.