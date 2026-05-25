Samsung выпустила память на 900 слоёв…

Благодаря такому количеству слоёв компания сможет значительно увеличить ёмкость накопителей — в первую очередь SSD, которые используются практически во всех сегментах рынка (от серверов и дата-центров до настольных ПК, ноутбуков и смартфонов). На пути к созданию 900-слойной памяти Samsung пришлось решить несколько серьёзных технических проблем. Одной из главных была деформация кремниевых пластин, возникающая при столь сложной многослойной конструкции. Теперь компания готова работать над памятью, которая состоит из 1000 слоёв, что даст существенный прирост ёмкости на один накопитель. В будущем это позволит существенно увеличить объёмы выпускаемой памяти, что очень важно для масштабирования искусственного интеллекта в обозримом будущем.