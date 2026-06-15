Память DDR5 подорожает на 500% до конца года

Постоянный рост цен на память DDR5 делает всё сложнее как апгрейд уже существующих компьютеров, так и сборку новых систем с нуля. За последние несколько месяцев рынок DDR5 демонстрировал небольшие колебания, однако из-за бума искусственного интеллекта снижение цен так и не закрепилось. Напротив, стоимость продолжила устойчиво расти — в большинстве регионов модули DDR5 сейчас продаются примерно в 4–5 раз дороже прежних уровней. Более того, после падения с индекса 440% в феврале до 410% в марте цены снова пошли вверх. Несмотря на то, что текущие значения уже не достигают пиков начала года, они всё ещё остаются выше 400% относительно уровней июля 2025 года. Кроме того, согласно свежим данным ритейлеров, в июне стоимость DDR5 снова выросла и достигла 419% от базового уровня июля 2025 года.

Сильнее всего в среднем подорожал набор памяти 2×32 ГБ DDR5-6000 CL28, который набрал 22% всего за один месяц. Если в июле 2025 года он стоил около 208 евро, то пару месяцев назад цена поднималась почти до 1000 евро, и сейчас она снова вернулась к пиковым значениям. Другие комплекты, например 2×32 ГБ DDR5-6400 CL32, тоже подорожали, но более умеренно. Большинство наборов подорожали в пределах 1–3% и если текущая динамика сохранится, к концу года индекс цен на DDR5 может приблизиться к 500%. Это значит, что комплект оперативной памяти будет стоить в пять раз дороже, чем в июне 2025 года. Это космический рост, который не предвещает ничего хорошего для рынка ПК-компонентов.
Забастовка сотрудников Samsung ударит по рынку памяти…
Возможно, вы об этом не слышали, но на рынке памяти DRAM и NAND назревает серьёзный кризис. Причиной може…
Lexar рассказала на чём экономят геймеры…
Во время медиа-тура в штаб-квартире Lexar в Китае журналисты Digital Foundry пообщались с генеральным мен…
Sony прекращает выпуск карт памяти…
Сегодня компания Sony объявила о прекращении приёма заказов почти на все свои карты памяти форматов CFexp…
Intel разработала передовую память HB3DM…
Intel и SoftBank через совместную дочернюю компанию Saimemory разрабатывают альтернативу популярной памят…
NVIDIA раскритиковала дефицит памяти на рынке…
Финансовый директор NVIDIA Коллетт Кресс считает, что многие компании сами виноваты в проблемах, вызванны…
Цены на чипы памяти не снизятся до 2030 года…
Аналитики Korea Investment & Securities отмечают, что цены на память вряд ли снизятся в ближайшее время. …
AMD представила стандарт памяти EXPO Ultra Low Latency…
Компания AMD представила на Computex 2026 новую технологию для своего стандарта памяти EXPO под названием…
Цены на DDR4 впервые за долгое время упали…
Цены на DDR4 наконец начали снижаться после резкого роста — в марте спотовая стоимость чипов объёмом 16 Г…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor