Память DDR5 подорожает на 500% до конца года

Постоянный рост цен на память DDR5 делает всё сложнее как апгрейд уже существующих компьютеров, так и сборку новых систем с нуля. За последние несколько месяцев рынок DDR5 демонстрировал небольшие колебания, однако из-за бума искусственного интеллекта снижение цен так и не закрепилось. Напротив, стоимость продолжила устойчиво расти — в большинстве регионов модули DDR5 сейчас продаются примерно в 4–5 раз дороже прежних уровней. Более того, после падения с индекса 440% в феврале до 410% в марте цены снова пошли вверх. Несмотря на то, что текущие значения уже не достигают пиков начала года, они всё ещё остаются выше 400% относительно уровней июля 2025 года. Кроме того, согласно свежим данным ритейлеров, в июне стоимость DDR5 снова выросла и достигла 419% от базового уровня июля 2025 года.

Сильнее всего в среднем подорожал набор памяти 2×32 ГБ DDR5-6000 CL28, который набрал 22% всего за один месяц. Если в июле 2025 года он стоил около 208 евро, то пару месяцев назад цена поднималась почти до 1000 евро, и сейчас она снова вернулась к пиковым значениям. Другие комплекты, например 2×32 ГБ DDR5-6400 CL32, тоже подорожали, но более умеренно. Большинство наборов подорожали в пределах 1–3% и если текущая динамика сохранится, к концу года индекс цен на DDR5 может приблизиться к 500%. Это значит, что комплект оперативной памяти будет стоить в пять раз дороже, чем в июне 2025 года. Это космический рост, который не предвещает ничего хорошего для рынка ПК-компонентов.