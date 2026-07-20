CXMT запустила производство памяти DDR6

Китайская компания CXMT продолжает ускорять разработку памяти нового поколения. По данным источников, производитель уже начал поставлять партнёрам образцы чипов LPDDR6, а также активно готовит производственную цепочку к будущему выпуску памяти стандарта DDR6. Сообщается, что CXMT привлекла компанию Haesung DS в качестве нового поставщика подложек для упаковки чипов. Кроме того, производитель намерен перейти от традиционного рулонного метода производства к технологии панельной упаковки, которая лучше подходит для сложных многослойных конструкций, необходимых для памяти DDR6. По сравнению с DDR4 и DDR5, память DDR6 требует значительно большего количества слоёв подложки и более высокой точности производства. Именно поэтому панельная упаковка рассматривается как более практичный вариант для массового производства памяти следующего поколения.

По имеющимся данным, память LPDDR6 от CXMT уже находится на этапе тестирования образцов, плюс компания заранее готовит производственные линии к массовому выпуску, который, как ожидается, начнётся во второй половине 2026 года. Кроме того, западные СМИ отмечают, что в настоящее время CXMT занимает четвёртое место среди крупнейших производителей DRAM-памяти в мире. По оценкам аналитиков, доля компании на рынке составляет около 7,7–8%, а ежемесячный объём производства достигает примерно 300 тысяч кремниевых пластин. Но в будущем производитель может нарастить производственные мощности.
AMD представила стандарт памяти EXPO Ultra Low Latency…
Компания AMD представила на Computex 2026 новую технологию для своего стандарта памяти EXPO под названием…
Lenovo представила компьютер GeekPro с 24 ГБ ОЗУ…
Компания Lenovo официально представила обновлённую версию десктопного компьютера GeekPro — модель позицио…
Спрос на память DDR4 существенно вырос на фоне дефицита…
Несмотря на активное продвижение DDR5, память стандарта DDR4 пока не собирается уходить с рынка. Более то…
Samsung выпустила память на 900 слоёв…
Компания Samsung приблизилась к созданию 1000-слойной V-NAND-памяти — компании уже удалось разработать пе…
На производителей ОЗУ подали в суд…
Стремительный рост цен на память, вызванный в первую очередь огромным спросом со стороны индустрии искусс…
Intel разработала передовую память HB3DM…
Intel и SoftBank через совместную дочернюю компанию Saimemory разрабатывают альтернативу популярной памят…
Samsung стала лидером по поставкам памяти…
Согласно данным исследовательской компании Omdia, мировая выручка на рынке DRAM достигла рекордных 97 мил…
Память DDR5 подорожает на 500% до конца года…
Постоянный рост цен на память DDR5 делает всё сложнее как апгрейд уже существующих компьютеров, так и сбо…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor