Lenovo представила компьютер GeekPro с 24 ГБ ОЗУ

Компания Lenovo официально представила обновлённую версию десктопного компьютера GeekPro — модель позиционируется как решение среднего класса для работы, повседневных задач и игр. Внутри корпуса объёмом 17 литров установлен процессор Intel Core i7-14700F поколения Raptor Lake Refresh. Он получил 20 ядер и 28 потоков, включая 8 производительных и 12 энергоэффективных ядер. Максимальная частота в режиме Turbo достигает 5,4 ГГц, что весьма неплохо. За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ памяти. Она поддерживает современные технологии, включая трассировку лучей в реальном времени и DLSS 4 с функцией Multi Frame Generation, что позволяет поддерживать более высокую и стабильную частоту кадров в совместимых играх.

Одной из особенностей конфигурации стала оперативная память объёмом 24 ГБ DDR5-5600, работающая в двухканальном режиме. Такой вариант занимает промежуточное положение между привычными конфигурациями на 16 и 32 ГБ. Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель PCIe 4.0 объёмом 1 ТБ с отдельным радиатором охлаждения. При необходимости пользователи смогут установить дополнительный 3,5-дюймовый жёсткий диск. Внешне GeekPro отличается сдержанным дизайном без агрессивных игровых элементов и обилия RGB-подсветки. На передней панели используется текстурированная отделка со скрытыми вентиляционными отверстиями, а также предусмотрена минималистичная светодиодная полоска с возможностью настройки.