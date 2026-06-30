Lenovo представила компьютер GeekPro с 24 ГБ ОЗУ

Компания Lenovo официально представила обновлённую версию десктопного компьютера GeekPro — модель позиционируется как решение среднего класса для работы, повседневных задач и игр. Внутри корпуса объёмом 17 литров установлен процессор Intel Core i7-14700F поколения Raptor Lake Refresh. Он получил 20 ядер и 28 потоков, включая 8 производительных и 12 энергоэффективных ядер. Максимальная частота в режиме Turbo достигает 5,4 ГГц, что весьма неплохо. За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ памяти. Она поддерживает современные технологии, включая трассировку лучей в реальном времени и DLSS 4 с функцией Multi Frame Generation, что позволяет поддерживать более высокую и стабильную частоту кадров в совместимых играх.

Одной из особенностей конфигурации стала оперативная память объёмом 24 ГБ DDR5-5600, работающая в двухканальном режиме. Такой вариант занимает промежуточное положение между привычными конфигурациями на 16 и 32 ГБ. Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель PCIe 4.0 объёмом 1 ТБ с отдельным радиатором охлаждения. При необходимости пользователи смогут установить дополнительный 3,5-дюймовый жёсткий диск. Внешне GeekPro отличается сдержанным дизайном без агрессивных игровых элементов и обилия RGB-подсветки. На передней панели используется текстурированная отделка со скрытыми вентиляционными отверстиями, а также предусмотрена минималистичная светодиодная полоска с возможностью настройки.
SK Hynix готовит к релизу память нового поколения…
Компания SK Hynix начнёт массовое производство своего 375-слойного NAND Flash-решения к концу 2026 года, …
Lexar рассказала на чём экономят геймеры…
Во время медиа-тура в штаб-квартире Lexar в Китае журналисты Digital Foundry пообщались с генеральным мен…
NVIDIA раскритиковала дефицит памяти на рынке…
Финансовый директор NVIDIA Коллетт Кресс считает, что многие компании сами виноваты в проблемах, вызванны…
Samsung выпустила память на 900 слоёв…
Компания Samsung приблизилась к созданию 1000-слойной V-NAND-памяти — компании уже удалось разработать пе…
AMD представила стандарт памяти EXPO Ultra Low Latency…
Компания AMD представила на Computex 2026 новую технологию для своего стандарта памяти EXPO под названием…
Goodram выпустит память DDR4 на 4 ГБ…
Ситуация на рынке оперативной памяти оказалась настолько ужасной, что компания Goodram решила возродить п…
SanDisk выпустила SSD для PS5 на 8 ТБ за 3 тысячи долларов…
Сегодня компания SanDisk официально представила новую линейку твердотельных накопителей Optimus GX PRO 85…
На производителей ОЗУ подали в суд…
Стремительный рост цен на память, вызванный в первую очередь огромным спросом со стороны индустрии искусс…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor