Samsung стала лидером по поставкам памяти

Согласно данным исследовательской компании Omdia, мировая выручка на рынке DRAM достигла рекордных 97 миллиардов долларов в первом квартале 2026 года — это на 85,3% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Samsung получила 37,4 миллиардов долларов выручки от DRAM, что означает рост на 95,4% квартал к кварталу, а её доля рынка выросла с 36,5% до 38,6%. Сильные результаты позволили Samsung ещё больше укрепить лидерство над конкурентами. Например, SK Hynix получила около 28 миллиардов долларов выручки, при этом её доля рынка снизилась до 28,8% (-4,1% по сравнению с предыдущим кварталом). Micron Technology сохранила третье место с выручкой в 21,7 миллиарда долларов и долей рынка 22,4%.

Аналитики отрасли объясняют резкий рост выручки высоким спросом на инфраструктуру для искусственного интеллекта — центры обработки данных, работающие с генеративными ИИ-моделями, требуют больших объёмов памяти, что повышает поставки и поднимает цены. Китайская Changxin Memory Technologies (CXMT) также показала заметные результаты. Компания почти утроила квартальную выручку до 7 миллиардов долларов, увеличив свою долю рынка с 4,7% до 7,6%. Хотя CXMT всё ещё сильно отстаёт от трёх крупнейших игроков отрасли, компания продолжает активно наращивать присутствие на фоне инвестиций Китая в развитие отечественного производства полупроводников и инфраструктуры искусственного интеллекта. В будущем бренд может подвинуть конкурентов — у Китая огромный внутренний рынок.
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