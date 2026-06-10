Samsung стала лидером по поставкам памяти

Аналитики отрасли объясняют резкий рост выручки высоким спросом на инфраструктуру для искусственного интеллекта — центры обработки данных, работающие с генеративными ИИ-моделями, требуют больших объёмов памяти, что повышает поставки и поднимает цены. Китайская Changxin Memory Technologies (CXMT) также показала заметные результаты. Компания почти утроила квартальную выручку до 7 миллиардов долларов, увеличив свою долю рынка с 4,7% до 7,6%. Хотя CXMT всё ещё сильно отстаёт от трёх крупнейших игроков отрасли, компания продолжает активно наращивать присутствие на фоне инвестиций Китая в развитие отечественного производства полупроводников и инфраструктуры искусственного интеллекта. В будущем бренд может подвинуть конкурентов — у Китая огромный внутренний рынок.