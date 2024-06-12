Call of Duty: Black Ops 6 не будет занимать 310 ГБ

Франшиза Call of Duty в последние годы часто критикуется геймерами за то, что клиент шутера занимает просто безумные объёмы пространства на накопителе. Что особенно раздражает владельцев современных консолей с ограниченным SSD-пространством, так как они не могут просто взять и поставить больше памяти — они вынуждены удалять игры ради того, чтобы установить новый проект. Соответственно, многие ожидали, что Call of Duty: Black Ops 6 будет требовать много места на накопителе, но никто не ожидал, что игра будет занимать на диске целых 310 ГБ. Многих эта новость шокировала и пользователи даже решили, что нужно заказывать новые накопители, но потом оказалось, что всё гораздо проще.

К счастью, в официальном аккаунте Call of Duty появилось уточнение, что установка Black Ops 6 не будет требовать настолько много памяти. Эти 310 ГБ включают в себя установку Call of Duty HQ — лаунчера, необходимого для всех последних игр франшизы, а также Call of Duty Modern Warfare II, Modern Warfare III, Warzone и всех DLC для этих игр. Хотя установка Call of Duty HQ неизбежна, вам не нужно устанавливать Warzone или другие игры для того, чтобы играть в Black Ops 6. «Игроки смогут скачать Call of Duty: Black Ops 6 на момент запуска без необходимости загружать другие игры Call of Duty или все языковые пакеты. Точная оценка размера файла Black Ops 6 будет доступна ближе к релизу», — сообщили разработчики игры. Стоит напомнить, что Call of Duty: Modern Warfare II и III требуют около 150 ГБ каждая, если не устанавливать Warzone, DLC и другие игры. Соответственно, стоит ждать примерно такого объёма.
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