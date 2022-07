Call of Duty: Modern Warfare 2 готовится к бета-тесту в сентябре

Call of Duty: Modern Warfare 2 в значительной степени близка к тому, чтобы стать самой крупной игрой года, когда она выйдет в октябре, поэтому нет необходимости говорить, что есть много людей, желающих узнать, когда они смогут попробовать игру пораньше. Activision была немного более откровенной, чем обычно, с подробностями Modern Warfare 2, а лоты на Amazon указывал на августовскую дату бета-тестирования, поэтому некоторые надеялись, что они смогут протестировать игру необычно рано, но, похоже, этого не произойдет. Надежный инсайдер по тематике Call of Duty утверждает, что получил даты бета-тестирования Call of Duty: Modern Warfare 2, и они, как это часто бывает, запланированы на сентябрь этого года. Да, и да, как обычно, владельцы PlayStation по-прежнему получают ранний доступ, несмотря на предстоящую продажу Activision компании Microsoft.

Проверьте даты бета-тестирования ниже. Например, ранний доступ для оформивших предварительный заказ на PlayStation откроют 15-16 сентября, а бета-тестирование запустят 17-19 сентября. На всех остальных платформах ранний доступ откроют 22-23 сентября, а бета-тестирование запустят 24-26 сентября. Также инсайдер утверждает, что в августе все еще будет что ожидать несколько сюрпризов. Вероятно, одним из таких сюрпризов станет режим песочницы «DMZ», о котором ходят слухи. Конечно, пока относитесь к этому с недоверием, но, стоит сказать, слишком уж много утечек об этом режиме появилось в сети в последнее время. Напомним, что Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5 28 октября.