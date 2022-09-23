Call of Duty: Modern Warfare 2 уже собрала огромную фанбазу гемеров

Более того, самая главная новость в том, что Call of Duty: Modern Warfare 2 в Steam на текущий момент собрала просто немыслимый онлайн — 110 тысяч человек прямо сейчас играю в новую часть шутера. Это на самом деле удивительный результат, ведь геймеры говорили, что не планируют покупать следующую часть франшизы, но на деле они её покупают с огромным желанием — если темпы набора аудитории сохранятся, то Call of Duty: Modern Warfare 2 будет самой успешной игрой серии сразу после Call of Duty: Modern Warfare 2019 года выпуска. Будем надеяться, что разработчики постарались и сюжетная линия там не для галочки, да и все остальные элементы геймплея тоже на уровне. Всё же есть шанс, что в этом году мы получим чуть ли не лучший шутер в истории.