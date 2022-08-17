Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет в начале ноября

У Activision Blizzard впереди напряженный праздничный сезон: Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty Warzone 2.0 и World of Warcraft: Dragonflight на подходе, но, кроме MW2, им еще предстоит выбрать конкретный запуск. даты любой из их предстоящих игр. Что ж, похоже, что даты выпуска Activision Blizzard в 2022 году просочились в сеть, поскольку недавно на Reddit был опубликован PR-календарь издателя. С тех пор изображение было удалено, но, конечно же, интернет никогда этого не забывает. Как видите, выход Call of Duty Warzone 2.0 намечен на 16 ноября, всего через пару недель после запуска Modern Warfare 2 (которая здесь указана под кодовым названием CoD Cortez).

Между тем, похоже, что World of Warcraft: Dragonflight выйдет 28 ноября, а загрузка предварительных патчей будет доступна на месяц раньше, 25 октября. Наконец, похоже, предварительные заказы на Diablo IV могут быть запущены 8 декабря во время Game Awards. Конечно, пока относитесь ко всему этому с долей скептицизма, хотя эти даты, безусловно, имеют смысл с точки зрения логистики. Кроме того, различные даты WoW Classic: Wrath of the Litch King в календаре были только что официально подтверждены, так что это может придать этому дополнительную достоверность. Что касается того, когда я могу получить официальное подтверждение этих дат, Activision объявила о мероприятии Call of Duty: Next на 15 сентября, где они обещают рассказать больше о многопользовательской игре Modern Warfare 2 и Warzone 2.0, включая, надеюсь, дату выпуска.
Спортивная игра от Ubisoft Roller Champions дебютирует 25 ма…
Ubisoft раскрыла дату запуска своей новой игры Roller Champions. …
ADATA XPG создает фан-клуб Xtreme Saga…
XPG стремится создать уникальную вселенную с историей Xtreme Saga. Новая программа позволит фанатам Xtrem…
Анонсирован шутер для четырех игроков The First Descendant…
NAT GAMES анонсировала новый бесплатный шутер для четырех игроков - The First Descendant, ранее известный…
Вышло новое обновление Assassin's Creed Valhalla Update 1.6.…
Ubisoft выпустила обновление для Assassin's Creed Valhalla версии 1.6.0. Обновление будет доступно на все…
Sony раскрыла системные требования игры Marvel's Spider-Man …
Sony раскрыла системные требования игры Marvel's Spider-Man для ПК. …
Раскрыты системные требования Resident Evil 4 Remake…
Capcom раскрыла системные требования для ремейка Resident Evil 4. Она разрабатывается для PS5, Xbox Serie…
Обзор Insurmountable – Эпичное восхождение…
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию весьма увлекательный проект от ByteRockers’ Games. Встре…
В Gran Turismo 7 вышло новое обновление 1.15…
Вышло новое обновление для Gran Turismo 7. Обновление версии 1.15 добавляет три новых автомобиля: Roadste…
Обзор Insurmountable – Эпичное восхождениеОбзор Insurmountable – Эпичное восхождение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor