Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет в начале ноября

Между тем, похоже, что World of Warcraft: Dragonflight выйдет 28 ноября, а загрузка предварительных патчей будет доступна на месяц раньше, 25 октября. Наконец, похоже, предварительные заказы на Diablo IV могут быть запущены 8 декабря во время Game Awards. Конечно, пока относитесь ко всему этому с долей скептицизма, хотя эти даты, безусловно, имеют смысл с точки зрения логистики. Кроме того, различные даты WoW Classic: Wrath of the Litch King в календаре были только что официально подтверждены, так что это может придать этому дополнительную достоверность. Что касается того, когда я могу получить официальное подтверждение этих дат, Activision объявила о мероприятии Call of Duty: Next на 15 сентября, где они обещают рассказать больше о многопользовательской игре Modern Warfare 2 и Warzone 2.0, включая, надеюсь, дату выпуска.