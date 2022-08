Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет в начале ноября

У Activision Blizzard впереди напряженный праздничный сезон: Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty Warzone 2.0 и World of Warcraft: Dragonflight на подходе, но, кроме MW2, им еще предстоит выбрать конкретный запуск. даты любой из их предстоящих игр. Что ж, похоже, что даты выпуска Activision Blizzard в 2022 году просочились в сеть, поскольку недавно на Reddit был опубликован PR-календарь издателя. С тех пор изображение было удалено, но, конечно же, интернет никогда этого не забывает. Как видите, выход Call of Duty Warzone 2.0 намечен на 16 ноября, всего через пару недель после запуска Modern Warfare 2 (которая здесь указана под кодовым названием CoD Cortez).

Между тем, похоже, что World of Warcraft: Dragonflight выйдет 28 ноября, а загрузка предварительных патчей будет доступна на месяц раньше, 25 октября. Наконец, похоже, предварительные заказы на Diablo IV могут быть запущены 8 декабря во время Game Awards. Конечно, пока относитесь ко всему этому с долей скептицизма, хотя эти даты, безусловно, имеют смысл с точки зрения логистики. Кроме того, различные даты WoW Classic: Wrath of the Litch King в календаре были только что официально подтверждены, так что это может придать этому дополнительную достоверность. Что касается того, когда я могу получить официальное подтверждение этих дат, Activision объявила о мероприятии Call of Duty: Next на 15 сентября, где они обещают рассказать больше о многопользовательской игре Modern Warfare 2 и Warzone 2.0, включая, надеюсь, дату выпуска.