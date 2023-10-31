Call of Duty: Modern Warfare III поддерживает DLSS 3.1

Совсем скоро, 10 ноября, шутер Call of Duty: Modern Warfare III отправится в официальный релиз, но разработчики уже поделились интересными деталями данного проекта. Например, издатель рассказал о том, как именно проходит процесс оптимизации нового проекта под современное железо. Как и многие другие компании, которые разрабатывают видеоигры ААА-уровня, разработчики данного шутера сделали упор на технологию DLSS от компании NVIDIA, которая позволяет существенно повысить частоту кадров за счёт апскейлинга изображения. Это значит, что система берёт изображение в более низком разрешении, после чего условно говоря растягивает эту картинку в нужный момент до нужного разрешения. На деле из-за этого возникают различные артефакты, но в целом играть вполне комфортно.

Если верить графикам от самих разработчиков, то можно заметить, что без активации данной технологии даже на самой мощной видеокарте RTX 4090 шутер показывает чуть больше 60 кадров в секунду, что на самом деле не очень много. Но после активации технологии DLSS игра показывает уже более 200 кадров в секунду, что гораздо приятнее, особенно если вы предпочитаете соревновательные режимы. Более того, новая игра будет поддерживать все современные технологии, она будет синхронизировать частоту кадров с мониторами, которые поддерживают эту функцию, и будет множество нововведений, связанных с освещением и тенями. Но странно, что без дополнительных технологий на лучшей видеокарте на рынке игра показывает чуть больше 60 кадров в секунду.