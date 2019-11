«Call of Duty Modern Warfare» заработала 600 млн долларов

Modern Warfare (2019) — 600 млн долларов

Black Ops 4 — 500 млн долларов

WWII — 500 млн долларов

Black Ops 3 — 550 млн долларов

Black Ops 2 — 500 млн долларов

Modern Warfare 3 — 400 млн долларов (1 день)

Black Ops — 360 млн долларов (1 день)

Было объявлено, что последний блокбастер Activision во франшизе Call of Duty за первые три дня продаж, принес в казну компании 600 миллионов долларов. Call of Duty - остается одним из самых больших развлекательных выпусков каждый год, что является одной из причин, по которым у Activision есть три студии разработки, постоянно работающие над франшизой, с трехлетними циклами (этот конкретный релиз был создан Infinity Ward). Игра превзошла все предыдущие выпуски во франшизе для нынешнего поколения консолей (и ПК). Причины этого, безусловно, включают ссылку на одну из самых любимых записей франшизы, одноименный Call of Duty: Modern Warfare и возвращение Captain Price.